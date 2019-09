Violenza sessuale di gruppo | indagati il figlio di Beppe Grillo e tre amici

Nuoro - Violenza sessuale e maltrattamenti sui coetanei in una comunità : arrestati 4 minori : La polizia di Nuoro ha eseguito misure cautelari nei confronti di quattro minorenni ritenuti responsabili di sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento. Due sono fini in carcere, gli altri in comunità. Le vittime dei loro abusi sono altri minori ospiti della stessa struttura e anche gli stessi educatori.Continua a leggere

Beppe Grillo - disastro in famiglia. Il figlio 19enne Ciro indagato per Violenza sessuale di gruppo : "violenza sessuale di gruppo". Ciro Grillo, figlio 19enne di Beppe Grillo, è indagato insieme a tre amici per un rapporto denunciato come "non consenziente" da una ragazza svedese, modella 20enne. Il fattaccio, spiega la Stampa, sarebbe accaduto lo scorso 16 luglio nella villa sarda del comico e fon

Per la Stampa il figlio di Grillo è indagato per Violenza sessuale : Il figlio di Beppe Grillo, Ciro, è indagato per insieme ad altri tre ragazzi per “violenza sessuale di gruppo”. A riportare la notizia è La Stampa e i fatti si sarebbero svolti in Sardegna. Una serata estiva in discoteca, terminata in una lussuosa villa di Porto Cervo. Qui, al momento è l’unica cosa certa, si consuma un rapporto sessuale di gruppo, fra una ragazza e quattro coetanei, che si erano ...

Catanzaro - gip rigetta richiesta di sospensione per comandante della municipale : accusato di aver coperto una Violenza sessuale : Sono accusati di violenza sessuale ai danni di una vigilessa, ma il gip di Catanzaro ha rigettato la richiesta di interdizione dai pubblici uffici per 18 mesi avanzata dalla procura nei loro confronti. Si tratta di Giuseppe Antonio Salerno e Salvatore Tarantino, rispettivamente comandante della polizia municipale del capoluogo calabrese e ufficiale dello stesso corpo. Tarantino, presunto responsabile dell’episodio, è accusato di violenza ...

Oculus Rift : il co-fondatore Michael Antonov è stato accusato di Violenza sessuale : All'inizio di questa settimana, Autumn Rose Taylor, direttrice marketing dello studio di realtà virtuale Owlchemy Labs, ha accusato Michael Antonov, cofondatore di Oculus, di violenza sessuale.Inizialmente Taylor ha descritto l'episodio senza nominare direttamente Antonov: "Durante una presentazione di una demo per i dispositivi di realtà virtuale, una persona ha iniziato a palpeggiarmi sotto la gonna" ha dichiarato la direttrice marketing. "Lo ...

Il compositore di Skyrim e il co-creatore di Night In The Woods accusati di Violenza sessuale : Nathalie Lawhead e Zoe Quinn, sviluppatrici di Tetrageddon e Depression Quest, hanno lanciato delle pesantissime accuse di violenza sessuale nei confronti di Jeremy Soule, il compositore di Skyrim, e Alec Holowka, il co-creatore di Night in the Woods.Jeremy Soule, probabilmente il più famoso compositore di musica per giochi, è stato pubblicamente accusato di stupro il 26 agosto. L'accusa arriva da Nathalie Lawhead, un'artista che ha vinto ...

PRETE INDAGATO : 'Violenza SESSUALE'/ Firenze - abusò di 19enne con disturbi personalità : PRETE INDAGATO a Firenze, don Emanuele Dondoli avrebbe abusato di una 19enne con disturbi della personalità, incapace di esprimere dissenso o consenso.

Firenze - parroco indagato per Violenza sessuale su 19enne convinta di essere posseduta : La 19enne, che presenterebbe disturbi della personalità, sarebbe stata abusata della sacrestia della chiesa dopo essersi rivolta al parroco perché convinta di essere posseduta dal demonio. Nel cellulare del sacerdote trovate alcune immagini della 19enne scattate proprio in quei momenti. Il prete avrebbe ammesso i rapporto ma parla di atti consenzienti.Continua a leggere

Firenze - prete indagato per Violenza sessuale su una 19enne con disturbi di personalità : Un sacerdote 58enne della provincia di Firenze, è indagato dalla procura della città per violenza sessuale aggravata. Le indagini sono state avviate a seguito delle denunce presentate dalla presunta vittima 19enne, che secondo una perizia soffre di disturbi della personalità. Il religioso è don Emanuele Dondoli, sacerdote dal 1988 e parroco dal 1992. La ragazza, tra marzo e giugno dello scorso anno, si era rivolta al prete di Firenzuola, in ...

Monza - arrestato 37enne per Violenza sessuale su minore : Valentina Dardari Ragazzino undicenne vittima di abusi sessuali da parte dell’uomo. Il fatto risale a luglio. L'indagine avviata dopo la denuncia dei genitori del minore È stato arrestato a Monza un uomo di 37 anni accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzino di undici anni. I carabinieri della sezione operativa del Norm della compagnia di Monza hanno arrestato l’uomo mercoledì scorso, 14 agosto. Il fermo è ...

Violenza sessuale di gruppo per 10 anni - cinque arresti a Cosenza : “Donna seviziata anche da 20 contemporaneamente” : Violentata e seviziata per dieci anni, anche da venti persone contemporaneamente. cinque persone sono state arrestate dalla polizia di Cosenza e sono accusate a vario titolo di Violenza sessuale di gruppo ed estorsione. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di Castrovillari. Le indagini, riferiscono gli investigatori, sono iniziate dopo che la vittima, una donna albanese, ha avuto il coraggio ...

Cosenza - Violenza sessuale di gruppo per 10 anni. Cinque persone arrestate : La polizia ha parlato di "una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti della donna e protrattasi per ben 10 anni". Le indagini, iniziate dopo che la vittima, una donna albanese, ha avuto la forza di denunciare e raccontare quanto subito, hanno consentito di fare luce su "una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti ...

A Corigliano Rossano - in Calabria - cinque persone sono state arrestate per una Violenza sessuale di gruppo che si sarebbe protratta per 10 anni : A Corigliano Rossano, in Calabria, cinque persone sono state arrestate e portate in carcere per una violenza sessuale di gruppo che si sarebbe protratta per dieci anni. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia di Cosenza a seguito di un’ordinanza di

Violenza sessuale di gruppo per dieci anni : La Polizia di Cosenza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura di Castrovillari, a carico di cinque soggetti accusati, a vario titolo, di Violenza sessuale di gruppo ed estorsione.Le indagini, riferiscono gli investigatori, hanno consentito di fare luce su “una squallida vicenda di Violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti di una donna e protrattasi ...