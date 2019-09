Previsioni meteo GP Italia Monza 2019 | pioggia abbondante e temperature autunnali per le

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Giove Pluvio è arrivato? Sembrerebbe di sì. Il cielo dinon riserva nulla di buono e in vista delle prime prove libere del GP d’, quattordicesimo round del Mondialedi F1, i team e i piloti dovranno fare i conti con queste condizioni. Pista bagnata che, quindi, potrebbe cambiare il quadro della situazione e non essere non così gradita dalla Ferrari. La Rossa, infatti, reduce dal trionfo di Spa (Belgio) con il monegasco Charles Leclerc, è macchina molto dotata in termini di potenza ma non altrettanto per il carico aerodinamico. Con laservirà un assetto dove trazione e stabilità in frenata saranno ancor più importanti e le macchine con maggior downforce saranno avvantaggiate. Possono sorridere, in questo caso, Mercedes e Red Bull. La W10 e la RB15, come il GP in Ungheria ha dimostrato, sono vetture che sanno essere guidabili e con un posteriore ben piantato ...

