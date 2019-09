L’Uragano Dorian sta arrivando in Europa | dopo USA e Canada colpirà anche Islanda e Regno

L’Uragano Dorian ha devastato le Bahamas : bilancio di 30 morti - ma i dispersi sono migliaia : migliaia di persone sono indicate come disperse alle Bahamas dopo il passaggio dell'uragano Dorian . Un sito, Dorian PeopleSearch.com, elenca i nomi di oltre 5.500 individui scomparsi. Almeno trenta le vittime accertate. Nelle ultime ore l'uragano è risalito a categoria 3, dopo essere sceso da 5 a 2.Continua a leggere

L’Uragano Dorian si rinforza : Dopo essere sceso da categoria 5 la massima, alla 2 dalle Bahamas ad est della Florida, adesso Dorian è un uragano cat 3. Adesso si muove lungo la lingua calda del Golfo del Messico dove ha ripreso vigore con venti medi a 185km/h ed a 100miglia della Carolina del Sud(qua si registrano raffiche di 120km/h in costa). Domani l’allerta si sposterà nel nord Carolina, nella Georgia e la Virginia per venti intensi e piogge anche oltre i ...

L’Uragano Dorian acquista potenza e si dirige verso le coste USA - alle Bahamas morte e distruzione : L’uragano Dorian si è intensificato, risalendo alla 3ª categoria (dopo essere sceso da 5 a 2), mentre si appresta a colpire le coste sudorientali degli Stati Uniti minacciando di inondazioni la Georgia e il sudovest della Virginia. Dorian potrebbe mantenere questa intensità per circa 12 ore, ma secondo National Hurricane Center successivamente dovrebbe perdere potenza . Oltre 1.500 persone hanno lasciato le proprie case per raggiungere 28 ...

Papa Francesco : “Una preghiera per le vittime delL’Uragano Dorian” : “Io vorrei invitarvi a dire una preghiera per le vittime degli uragani nelle Bahamas, per quelli che hanno perso tutto, la casa, anche la vita. C’e’ stata una distruzione terribile. Ognuno lo dica come vuole ma si preghi per le vittime dell’uragano nelle Bahamas“: lo ha dichiarato Papa Francesco parlando con i giornalisti sul volo che lo sta portando a Maputo, in Mozambico. L'articolo Papa Francesco: “Una ...