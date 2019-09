LIVE Medvedev-Dimitrov | US Open 2019 in DIRETTA | la prima semifinale è pronta ad iniziare!

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.43 Per Daniilinvece, la, come per Matteo Berrettini: entrambi classe 1996, sono i più giovani da Novak Djokovic nel 2010 a raggiungere tale piazzamento a Flushing Meadows. 21.41 Per Grigorsi tratta della terzaMajor dopo quelle di Wimbledon nel 2014 e gli Australiannel 2017. 21.39 Daniilè giunto sin qui grazie ad un tabellone favorevole, anche se ha dovuto soffrire il più del dovuto contro Feliciano Lopez e Stan Wawrinka. 21.36 Il russo da lunedìì sarà #4 al mondo mentre, al ridosso della top20, potrebbe anche rientrare tra i primi 10 al mondo, dopo il best ranking al numero 3. 21.34 Daniile Grigorsi sono affrontati due volte in carriera, in entrambi i casi nel 2017, con una vittoria a testa: le sfide si sono consumate a Londra e a Washington. 21.32 ...

