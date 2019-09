IT Capitolo 2 | Jessica Chastain | «Attenti ai biscotti della fortuna!»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 6 settembre 2019) Ciò che risulta chiaro sin dall’inizio di IT2 è che, tutti noi, siamo le cose che speriamo di poter dimenticare. Il passato però non si cancella, torna sempre a farci visita, anche se impiega 27 anni per farlo, come nel caso del Club dei Perdenti, gli ex ragazzi, ormai adulti, che si ritrovano nuovamente a Derry, la fittizia cittadina del Maine che incarna ogni male d’America, che è il luogo dove l’entità maligna, IT, vive da secoli. Le stradecittà sono le vene in cui pulsa il male, quello che alimenta Pennywise, il clown che terrorizza i bambini e gli adulti, nutrendosi delle loro paure. Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau (1922)Frankenstein - di James Whale (1931)Dracula di Tod Browning e Karl Freund (1931)Psycho di Alfred Hitchcock (1960)La notte dei morti viventi – di George A. Romero (1968 )Rosemary's Baby - Nastro rosso a New York di Roman Polanski ...

Noovyis : (Jessica Chastain protagonista di It – Capitolo due) Playhitmusic - - Noovyis : (Jessica Chastain protagonista di It – Capitolo due) Playhitmusic - - multiadria : da oggi IT: CAPITOLO 2 di Andy Muschietti con Bill Skarsgard, Jessica Chastain, James McAvoy. Vietato minori 14 an… -