I dottori hanno asportato un tumore al cervello tenendo sveglio paziente

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Francesca Bernasconi È la tecnica dell'awake craniotomy, usata per evitare lesioni alle altri parti del. L'eccezionale intervento allospedale Umberto I di Salerno "Un intervento per rimuovere undal, perfettamente riuscito". Ma quella compiuta dai medici dell'ospedale Umberto I di Nocera, in provincia di Salerno, non è stata solo un'operazione ben riuscita, ma anche eccezionale. Infatti, ilha subito l'intervento alrimanendo. Mercoledì, iun cancro di 8 centimetri a unnapoletano di 30 anni, tenutodurante il corso dell'operazione. I medici, per preservare l'area della parola,usato la tecnica dell'awake craniotomy, che prevede cioè che ilrimangae collaborativo, rispondendo ad alcune domande che gli pongono i neuropsicolgi, mentre il chirurgo opera l'area del ...

