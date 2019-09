CorSport | Milik fuori con la Samp Punta al Liverpool

Infortuni Napoli - CorSport : Insigne tenta il recupero per la Samp - rischio Milik : Infortuni Napoli, ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione sulle defezioni di Lorenzo Insigne ed Arek Milik, entrambi bloccati in infermeria Infortuni Napoli, CorSport: Insigne tenta il recupero per la Samp, rischio Milik. Il capitano si fatto male nel corso del riscaldamento nel pre gara contro la Juventus, ha forzato per giocare ma è andata male. Lorenzinho, infatti, non è tornato in campo nella ripresa e ...

CorSport : Milik ancora in Polonia per il recupero - in dubbio per la Sampdoria : È stata un’estate un po’ tormentata per Arek Milik che lo ha visto prima protagonista di numerose voci di mercato e poi infortunato e quindi fuori dal gioco. Arek non è ancora riuscito a giocare la su prima gara in questa stagione e non è ancora tornato ad allenarsi col gruppo. Per adesso Milik è in Polonia dove sta seguendo una tabella personalizzata per smaltire il problema rimediato nel corso della tournée negli States che gli ha ...

CorSport : Milik in dubbio anche per la Sampdoria : È stata un’estate un po’ tormentata per Arek Milik che lo ha visto prima protagonista di numerose voci di mercato e poi infortunato e quindi fuori dal gioco. Arek non è ancora riuscito a giocare la su prima gara in questa stagione e non è ancora tornato ad allenarsi col gruppo. Per adesso Milik è in Polonia dove sta seguendo una tabella personalizzata per smaltire il problema rimediato nel corso della tournée negli States che gli ha ...

CorSport : De Laurentiis non molla Icardi. La trattativa non comprende Milik : C’è tempo fino a sabato per provare a trascinare Icardi verso il Napoli. De Laurentiis ha contatti contini con Wanda Nara e Marotta, scrive il Corriere dello Sport. Vuole portare a casa l’obiettivo prima dell’inizio del campionato. È sabato la deadline che ha dato alla famiglia Icardi. Milik non è più da considerare una contropartita, scrive il quotidiano sportivo. La trattativa per l’argentino viene portata avanti solo su base economica, ...

CorSport : Il Napoli insiste su Icardi. Offre Milik e prepara il rilancio a 50 milioni : Il Napoli insiste per Icardi, scrive il Corriere dello Sport. Sa che ormai è una corsa a due con la Roma, visto l’affollamento che ha la Juventus nel reparto di attacco e che ancora non ha risolto. Il club di De Laurentiis ci prova con tutta la forza. All’Inter Offre il centravanti che è venuto meno con il rinnovo di Dzeko con la Roma: Milik. E l’Inter non è insensibile alla proposta. Sa che non può permettersi di vivere con l’argentino fermo e ...

CorSport : Milik si allena a parte da una settimana (è mal di Icardi?) : Il Napoli è sempre più in corsa per Mauro Icardi. Il rinnovo di Dzeko non la Roma restringe a Napoli e Juventus la corsa per l’attaccante argentino dell’Inter. Maurito preferisce la Juventus, è risaputo, ma rischia di rimanere fermo e a nessuno fa piacere. Un segnale dell’interesse del Napoli per Icardi è il malessere di Arkadiusz Milik. Malessere su cui si sofferma il Corriere dello Sport. Il quotidiano scrive che nel Napoli ...

CorSport : Icardi al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

CorSport : Icardi al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole. 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

CorSport : MIlik chiede il doppio dell’ingaggio. Si arena la trattativa per il rinnovo : Il Corriere dello Sport scrive che la trattativa per il rinnovo di Arek MIlik è improvvisamente naufragata di fronte alla richiesta che il suo manager, David Pantak, ha rivolto al Napoli: un raddoppio dell’ingaggio fino al 2024. Al momento MIlik guadagna 1 milioni e 800mila euro a stagione. Il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere alla richiesta. Per cederlo, il Napoli parte da una valutazione di 60 milioni. Le richieste di informazione per ...

CorSport : Se arriva Icardi - Milik potrebbe partire : per lui Betis o Bundesliga : Se il Napoli dovesse davvero chiudere per Icardi, Milik potrebbe diventare l’uomo in più del Napoli. Il futuro dell’attaccante in azzurro diventerebbe incerto, nonostante sia De Laurentiis che Ancelotti abbiano sostenuto il polacco finora. Gli infortuni che hanno caratterizzato i suoi inizi al Napoli hanno sicuramente influito su un rendimento che non è quello sperato al suo acquisto. Il Corriere dello Sport scrive che la squadra che ...

CorSport : Sondaggio del Betis per Milik : Ci sarebbe una novità su Arkadius Milik. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Betis avrebbe fatto un Sondaggio per l’attaccante del Napoli. Sono voci che arrivano da Siviglia, dichiara il quotidiano. Finora Milik era stato associato solo alla trattativa per Rodrigo. All’epoca lo aveva scritto il giornale spagnolo Super Deporte, che aveva contestualmente accennato alla mancata volontà dell’attaccante del Valencia di scegliere il ...