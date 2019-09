Incidente alla vigilia della maturità | Maria Pina si risveglia | “Felice di addentare una

Incidente sexy per Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia - : Francesca Galici Incidente sexy per Chiara Ferragni sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia prima della proiezione in anteprima del documentario Chiara Ferragni - Unposted Il 4 settembre è stato il giorno di Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia. Uno stuolo di fotografi sul red carpet come non si vedeva da tantissimi anni ha atteso l'influencer e suo marito per la prima del documentario Chiara Ferragni – ...

Mahmood - Incidente al mare e ferita alla testa/ Foto - colpa di un tuffo sugli scogli! : Pericoloso incidente al mare per Mahmood: il cantante si tuffa sugli scogli e si ferisce alla testa in Sardegna. Un vistoso cerotto per lui

L’attore Kevin Hart si è ferito alla schiena in un Incidente automobilistico : L’attore statunitense Kevin Hart ha avuto un incidente automobilistico in California e si è ferito alla schiena. L’incidente è avvenuto domenica mattina sulle colline dietro Malibu. alla guida dell’auto c’era una persona identificata come Jared Black e a bordo c’era anche

Kevin Hart - l’attore gravemente ferito alla schiena in un Incidente : Kevin Hart, 40 anni compiuti a luglio, è un attore comico molto noto degli Stati Uniti soprattutto per gli show di stand-up comedy e per i ruoli in alcuni film come Poliziotto in prova, Scary Movie 3 – Una risata vi seppellirà, Scary Movie 4, Una spia e mezzo e nell’ultimo della serie Fast & Furious, Hobbs & Shaw. All’una di notte di domenica 1 settembre si trovava sulla Mulholland Drive, a Los Angeles, quando la sua ...

Kevin Hart - grave Incidente stradale/ Come sta? 'Ferito seriamente alla schiena' : Kevin Hart vittima di un grave incidente stradale/ Come sta? 'Ferito seriamente alla schiena', ecco i dettagli su quello che è successo

Kevin Hart - grave Incidente stradale per l’attore e comico : “Ha subito gravi lesioni alla schiena” : L’attore e comico Kevin Hart è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale e ora si trova ricoverato in ospedale con “gravi lesioni alla schiena“. Lo schianto è avvenuto all’una di domenica mattina sulla Mulholland Drive, strada tortuosa e pericolosa di Hollywood, come riferisce il sito Tmz. L’attore era a bordo della sua Plymouth Barracuda comprata a luglio per festeggiare il suo 40esimo compleanno ma al ...

Kevin Hart vittima di un grave Incidente stradale - sarebbe rimasto ferito alla schiena : L’attore comico Kevin Hart è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto sulla Mulholland Highway presso Malibu Hills, in California. L’auto a bordo della quale viaggiava è finita fuori strada, infrangendo una recinzione posta ai margini della carreggiata. L’attore è stato trasportato in ospedale e, secondo le prime notizie trapelate, avrebbe riportato gravi ferite alla schiena.\\La polizia ha riferito che erano tre le persone che ...

Formula 2 – Incidente Spa - dalla Spagna importanti aggiornamento sulle condizioni di Correa : Juan Manuel Correa ha rischiato di perdere le gambe: nella notte l’intervento che ha salvato gli arti inferiori del pilota di Formula 2 rimasto coinvolto nello spaventoso Incidente di ieri a Spa Il mondo del motorsport è ancora sotto shock dopo il tragico Incidente di ieri avvenuto poco dopo il primo giro del Gp del Belgio in Gara-1 di Formula 2. Per Anthoine Hubert non c’è stato nulla da fare: il 22enne francese è infatti ...

VIDEO Toto Wollf allarmato sull’Incidente di Hamilton : “Vediamo i danni - speriamo di recuperare per le qualifiche” : L’incidente di Lewis Hamilton ha mandato in allarme tutto il box Mercedes che ora deve correre ai ripari per risolvere il problema e permettere al Campione del Mondo di disputare le qualifiche del GP del Belgio che scatteranno alle ore 15. Il team principal Toto Wolff ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Pensiamo che possiamo rimediare per la qualifica ma non sappiamo ancora. Abbiamo bisogno di mezz’ora per capire se ...

Incidente per Nina Moric - l’ex di Fabricio Corona è caduta dalla barca : i dettagli : Nina Moric si sta godendo in questi giorni una piccola vacanza a Zanzibar, in Malesia. Giorni all’insegna del relax, spezzato da alcuni piccoli inconvenienti, i quali hanno messa a rischio l’incolumità dell’ex moglie di Fabrizio Corona, attualmente ancora recluso a San Vittore. Mostrandosi con una parte del volto tumefatta, la Moric ha raccontato ai suoi follower di aver vissuto l’ennesima disavventura. Nel corso delle sue vacanze in Tanzania, ...

Ciclismo - Richard Carapaz assente alla Vuelta Espana dopo l'Incidente in Olanda : La Vuelta Espana ha già perso ancora prima di cominciare uno dei suoi uomini più attesi. Il vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz non sarà infatti al via dell’ultimo grande giro della stagione a causa di un incidente avvenuto domenica scorsa in Olanda. Lo scalatore ecuadoriano ha cercato di recuperare in questi giorni, ma alla fine lui e la Movistar hanno dovuto desistere e annunciare il forfait. Al suo posto è stato chiamato Josè Joaquim ...

Incidente stradale - ferita bimba di 7 anni : alla guida il padre drogato e ubriaco : È successo a Caltanissetta. Dagli accertamenti è risultato inoltre che l’uomo aveva la patente sospesa e l’auto era senza...

Incidente di ritorno dalla discoteca - Lia muore a 20 anni : alla guida il fidanzato (ubriaco e drogato) : La morte della giovanissima Lia Lou Di Massa, di origini in inglesi, ha sconvolto la città di Sorrento, dove la ragazza...

Incidente Pozzovivo – Dalla Bahrain Merida un nuovo aggiornamento sulle condizioni del ciclista : Pozzovivo sottoposto ad un ultimo intervento chirurgico: le condizioni del ciclista della Bahrain Merida E’ passata poco più di una settimana dal terribile Incidente in cui è rimasto coinvolto Domenico Pozzovivo, a Cosenza, mentre si allenava per la Vuelta di Spagna 2019. Diverse fratture per il ciclista della Bahrain Merida che ha subito oggi l’ultima operazione prima di poter iniziare la riabilitazione. Ad aggiornare i fan ...