Il Mediterraneo sempre più caldo porterà più alluvioni e tornado 

Fonte : agi

(Di giovedì 5 settembre 2019) "Con l'aumento della temperatura dei mari aumentano le probabilità che nel nostro paese si verifichinoe tornado più intensi della media". Lo ha spiegato all'AGI Antonello Pasini, fisico del clima dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche. "La temperatura delpuò influire sugli eventi atmosferici", dice. "Non formando uragani come Dorian, perché nelnon c'è spazio sufficiente come c'è invece nell'oceano, ma condisastrose e tornado molto violenti", aggiunge. Una brutta notizia per il nostro paese, considerato che le temperature dei mari sono già di 1 o 2 gradi sopra la media. "Quando la superficie dell'acqua è calda evapora più acqua. Le molecole di vapore acqueo - spiega Pasini - sono i mattoni con cui si costruiscono le nubi. Più vapore significa quindi ...

