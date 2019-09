Emma | «E adesso me la godo…sì me la godo di brutto»

Fonte : domanipress

(Di giovedì 5 settembre 2019) Da domani, venerdì 6 settembre, infatti, arriva in radio, in digital download e su tutte le piattaforme streaming “IO SONO BELLA”, il nuovo singolo diMARRONE scritto per lei da Vasco Rossi, insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, e prodotto da Dardust. “Io sono bella” è un brano grintoso ed energico, che fa risaltare l’attitudine rock di. Un’istantanea scattata dagli autori che rappresenta ladi oggi: una donna determinata, coraggiosa e libera di essere se stessa. Il brano è stato registrato a Los Angeles, proprio nello stesso studio, lo Speakeasy Studio, in cui Vasco ha registrato i suoi ultimi album. «Domani esce IO SONO BELLA. Non è soltanto una canzone. È un regalo meraviglioso che mi hanno fatto Vasco Rossi e Gaetano Curreri, con la collaborazione di due giovani autori Gerardo Pulli e Piero Romitelli – racconta– Dopo 10 anni di lavoro è la ...

