Alti livelli di testosterone causano l’autismo? Non ci sarebbero le prove

Selfie ad Altissimi livelli con Huawei P30 e P30 Pro : la B193 fa evolvere EMUI 9.1 e la fotocamera : Sono indicazioni molto interessanti quelle che stiamo ottenendo in questi giorni per quanto riguarda Huawei P30 e P30 Pro, in riferimento al modo in cui viene sviluppata EMUI 9.1. A partire da oggi 28 agosto, infatti, viene segnalata anche in Italia la disponibilità di un aggiornamento che potrebbe fare effettivamente la differenza per chi ha deciso di acquistare i due top di gamma che hanno visto la luce nello scorcio iniziale del 2019. Occhio ...

Sigarette elettroniche - l’oncologo : “Riducono rischio di cancro e danni a breve termine - ma hanno Alti livelli di metalli pesanti” : “Le Sigarette elettroniche non sono totalmente innocue, sia quelle contenenti nicotina sia quelle senza. Anche se riducono il rischio di cancro, i danni nel breve termine, come broncospasmi e polmoniti gravi, sono già stati dimostrati”. È l’avvertimento di Roberto Boffi, direttore della Pneumologia e del Centro antifumo dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano alla luce del primo caso di morte associato all’uso ...

Emiliano Sala era stato esposto ad Altissimi livelli di monossido di carbonio prima di morire : Emiliano Sala, il calciatore argentino morto in un incidente aereo il 21 gennaio mentre sorvolava il canale della Manica tra la Francia e il Regno Unito, era stato esposto ad altissimi livelli di monossido di carbonio prima di morire. Lo ha

De Rossi : “Al Boca per una passione che ho sin da piccolo. Qui posso giocare ad Alti livelli” : “Il Boca è un grande club, che vuole vincere e vuole fare le cose per bene. Mi ha mosso la passione che ho per questo club, da quando sono piccolo, e mi ha spinto la motivazione che ho di giocare al calcio, a livelli seri. Questo è un club che mi permetterà di giocare a livelli seri, nella maniera che piace a me”. Queste le parole di Daniele De Rossi pubblicate sul profilo Twitter del Boca Juniors, come anticipo di ...

Autismo : Alti livelli di estrogeni nell’utero una possibile causa : L’esposizione ad alti livelli di ormoni sessuali estrogeni nell’utero potrebbe essere legata alla probabilità di sviluppare Autismo. E’ quanto hanno ipotizzato scienziati dell’Università di Cambridge e dello State Serum Institute in Danimarca, autori di uno studio pubblicato oggi sulla rivista “Molecular Psychiatry“. Risultati che aggiungono ulteriori prove a sostegno della teoria degli steroidi sessuali ...

Ondata di caldo a Torino - Alti livelli di ozono nell’aria - superata la soglia d’attenzione : allerta per i prossimi due giorni : alti livelli di ozono nell’aria e soglia d’attenzione superata oggi a Torino a causa dell’Ondata di caldo. Lo comunica il Comune di Torino, che anche per domani e dopodomani prevede il superamento della soglia d’allarme. L’assessorato all’Ambiente del Comune di Torino ricorda pertanto di evitare attività ricreative con esercizio fisico intenso all’aperto nei luoghi soleggiati. Ai soggetti più sensibili ...

Istruzione - i dati Istat : “Meno diplomati e laureati in Italia rispetto all’Ue. Le donne hanno livelli più Alti rispetto agli uomini” : In Italia i livelli di Istruzione sono in aumento, ma restano ancora sotto la media europea: siamo indietro sia per numero di diplomati che per quello di laureati. Per questi ultimi cresce la possibilità di trovare un posto di lavoro. Vale ancora di più per le donne che sono in vantaggio, rispetto agli uomini, nei livelli di Istruzione. Eppure i loro tassi di occupazione restano inferiori. Nonostante il miglioramento degli ultimi anni, la quota ...