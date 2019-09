Unione Inquilini | stop a sgomberi e via a nuovo contributo per affitto

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma – “La nuova delibera del Comune di Roma approvata nelle scorse settimane, che prevede ileconomico di sostegno all’emergenza abitativa e destinata alle famiglie degli stabili prossimi agli, presenta alcuni punti che discuteremo presto al tavolo previsto per il 26 agosto con le parti sociali e gli assessori al Patrimonio Rosalba Castiglione, alle Politiche sociali Laura Baldassarre e all’Urbanistica Luca Montuori. Una misura inadeguata ma sulla quale, visti i nuovi scenari nazionali potremmo lavorare andando a modificare alcune parti. Al contrario di quanto anticipato dal Comune dovranno essere le famiglie a provvedere a ricercare e sottoscrivere il contratto di locazione. L’esperienza del buono casa pero’ ci ha insegnato quanto sia difficile convincere un proprietario ad affittare un alloggio con la garanzia del Comune ...

