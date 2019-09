Inter | la moglie e gli ex procuratori avrebbero convinto Icardi ad accettare il Psg

Da Un Posto al Sole al Paradiso delle Signore : Nadia - moglie di Renato - Interpreta Flavia : L'attrice Magdalena Grochowska, Nadia nelle trame della soap napoletana, sarà tra i protagonisti della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore daily.

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Malore Gigi Simoni – Dalla moglie Monica gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex allenatore dell’Inter : Monica Fontana rompe il silenzio: la moglie di Gigi Simoni parla delle condizioni dell’ex allenatore dell’Inter Sono passati due mesi circa dal Malore che ha colpito Gigi Simoni, mentre si trovava nella sua abitazione in Toscana. L’ex allenatore dell’Inter si trova ancora ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva nell’ospedale di Cisanello di Pisa. Intervistata da “La Provincia di ...

Uomo mette un annuncio su Internet per cercare una donna - la moglie risponde “Prepara le valigie che a casa trovi l’avvocato maiale bastardo“. : Che i social stiano facendo tanti danni questo è ormai certo C’è chi riesce ad usarli in modo discreto e non farsi mai scoprire dal compagno/compagna c’è, invece, chi magari ha meno esperienza e si fa scoprire subito con conseguenze facilmente immaginabili. Il caso di Fausto è uno di questi. L’Uomo, sposato con figli ha messo questo annuncio su facebook: : “Sposato con figli, cerco esperienza extraconiugale se ci siete zona Ravenna ...

Litiga con la moglie - un altro uomo Interviene e lo prende a pugni : muore dopo 6 giorni di agonia : Un uomo marocchino di 41 anni è morto la scorsa notte sei giorni dopo essere stato brutalmente picchiato da un vicino di casa della moglie, con la quale stava avendo un'accesa discussione.

Ascolti TV | Sabato 10 agosto 2019. Le Teche 15.1% - Una Moglie Bellissima 11.4%. La Pallavolo 8.6% - Valencia-Inter sul Nove al 6% : Una Moglie Bellissima - Laura Torrisi e Gabriel Garko Su Rai1 TecheTechetè Superstar – Tony e Mimmo, Mercanti di Sogni ha conquistato 2.180.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 Una Moglie Bellissima ha raccolto davanti al video 1.598.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Australia-Italia ha interessato 1.138.000 spettatori pari all’8.6% di share e Bull è stato seguito da ...

Franca Gandolfi moglie Domenico Modugno/ Il tentato suicidio e l'Intervento di un angelo vestito da passante : Franca Gandolfi, moglie di Domenico Modugno e quella vita così complicata che la porterà al tentativo di suicidio. In una intervista svela per me 'Non fu un amore a prima vista'.

L'indiscrezione : La moglie di Macron si è sottoposta ad un segretissimo Intervento di plastica al viso : Secondo la stampa francese, la first lady francese Brigitte Macron si sarebbe sottoposta ad una plastica di ringiovanimento al viso prima di partire per le vacanze estive. Secondo alcune indiscrezioni la First Lady di Francia, Brigitte Macron, ha subito un intervento di chirurgia estetica di tre ore in un ospedale privato di Parigi, prima di partire per le vacanze estive.\\ Brigitte, che ha 25 anni più del marito Emmanuel Macron, è ...

Chiede aiuto al web per un Intervento - ma non ottiene donazioni : «Mia moglie mi respinge per le mie dimensioni» : Le misure sono importanti. Almeno secondo l’uomo che ha chiesto aiuto al web per sottoporsi a un intervento di chirurgia con lo scopo di modificare le dimensioni del suo organo sessuale. Secondo quanto riporta il Mirror, cercherebbe di finanziare l’impresa perché stanco dei commenti poco lunsinghieri della moglie. Identificato come Joe del Queensland, ha raccontato la sua storia su GoFundMe. «Con il tuo aiuto posso non avere altri bambini e ...

Inter - la moglie di Nainggolan sui social : “Grazie a tutti per gli incoraggiamenti” : “Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto e incoraggiato. Siete stati tanti, grazie di cuore. Non è facile esprimere ciò che sento perché sono cosciente che al mondo ci sono tante persone che tutti giorni combattono tra la vita e la morte. Il mio pensiero va a tutti voi combattenti, con l’augurio che possiate ricevere la forza necessaria per lottare e vincere ogni guerra”. Così con una storia pubblicata su Instagram, ...

CLAUDIA LAI - MOGLIE DI NAINGGOLAN HA IL CANCRO/ È malata - i messaggi di Inter e Roma : La MOGLIE di Radja NAINGGOLAN, CLAUDIA Lai, è malata di CANCRO: l'annunzio choc su Instagram, 'a breve inizio la chemioterapia'. Dramma tumore in casa Inter