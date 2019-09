Imane Fadil non è stata avvelenata Gli inquirenti | Morta per aplasia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Nessun avvelenamento per la testimone chiave del processo Ruby ter.per unamidollare. Sono ancora in corso di accertamento le cause esatte della patologia che ne ha causato il decesso. Lo hanno spiegato in Procura a Milano gliche proprio oggi, dopo più di sei mesi dalla morte - avvenuta il 1 marzo 2019 - hanno dato il nullaosta alla sepoltura.L’inchiesta, da quanto si è saputo, va verso l’archiviazione perché oltre all’ipotesi di morte per un avvelenamento doloso sono state escluse anche responsabilità mediche.Nel frattempo, la relazione del pool degli esperti, guidato dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, non èancora depositata agli, ma è emerso con certezza dalle complesse analisi andate avanti per mesi che la giovane èperché il ...

