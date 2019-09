Governo : in squadra Pd 6 ministri vicini a Zingaretti - 3 della minoranza : Roma, 4 set. (AdnKronos) – Un clima di generale soddisfazione tra i dem per la squadra di Governo. Certo ci si è arrivati non senza ‘sacrifici’. C’è stato il passo indietro di Andrea Orlando che era in pole alla Farnesina, ministero affidato invece a Luigi Di Maio. E poi la rinuncia di Dario Franceschini alla carica di vicepremier per sbloccare la trattativa di cui è stato uno dei protagonisti. Un impegno per il ...

Sciolta la riserva - nasce il Governo Conte bis<br>Presentata la squadra dei Ministri : Aggiornamento - Queste le parole con le quali il Premier Conte ha presentato la sua nuova squadra di Governo: "Forti di un programma che guarda al futuro dedicheremo le nostri migliori energie, le nostre competenze, la nostra più intensa passione a rendere l'Italia migliore nell'interesse di tutti i cittadini, da nord a sud".Luigi Di Maio (Ministro Degli Esteri) - M5S Luciana Lamorgese (Ministro dell'Interno) - Tecnico Alfonso Bonafede ...

Governo Conte bis al completo : ecco la squadra ufficiale dei ministri : Dopo una mattinata di colloqui serrati con i capigruppo di M5S, Pd e Leu, Giuseppe Conte ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di presidente del Consiglio, dando il via al nuovo Governo, il Governo Conte bis. Il nuovo premier si è recato attorno alla 15 di oggi 4 settembre al Quirinale da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva. La squadra dei ministri è stata completata ed è pronta per prestare giuramento e ricevere la fiducia in ...

Chi sono i nuovi ministri Pd-M5s : la squadra di Governo del Conte bis : Sciolta la riserva da parte del premier incaricato, ecco la nuova squadra di governo. La rosa dei ministri del Conte bis, che giureranno domani, 5 settembre, alle 10, è stata resa nota dal premier al Quirinale, dopo il colloquio.Roberto Gualtieri, europarlamentare del Partito democratico andrà al Tesoro, Lorenzo Guerini, anche lui dem, alla Difesa, arrivano dal Pd anche il titolare del dicastero dedicato al Mezzogiorno Enzo ...

Governo - diretta : nasce il Conte bis. Di Maio agli Esteri - la Lamorgese al posto di Salvini : domani il giuramento La squadra dei ministri : La fumata bianca è arrivata: il premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo, e ci sono già i nomi: da Di Maio agli Esteri a Boccia agli...

Conte ha sciolto la riserva : ecco la nuova squadra di Governo : Dopo una mattinata di colloqui serrati con i capigruppo di M5S, Pd e Leu, Giuseppe Conte ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di presidente del Consiglio, dando il via al nuovo Governo, il Governo Conte bis. Il nuovo premier si è recato attorno alla 15 di oggi 4 settembre al Quirinale da Sergio Mattarella per sciogliere la riserva. La squadra dei ministri è stata completata ed è pronta per prestare giuramento e ricevere la fiducia in ...

Governo - diretta : nasce il Conte bis. Fraccaro sottosegretario. Di Maio agli Esteri. Domani alle 10 il giuramento. La squadra dei ministri : Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo. C'è ora attesa per...

Conte presenta la squadra di Governo : 15.51 Il premier incaricato Conte ha presentato la lista dei ministri al Presidente Mattarella. Presidente del Consiglio, Conte; sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fraccaro (M5S). Tra i principali ministeri, all'Interno, Lamorgese (ex prefetto Milano); Difesa,Guerini (Pd): Economia,Gualtieri (Pd); Giustizia, Bonafede (M5S); Esteri,Di Maio (M5S); Infrastrutture, De Micheli (Pd); Sviluppo Economico, Patuanelli (M5S); Lavoro,Catalfo ...

Governo - diretta : Conte arrivato al Quirinale con la lista ministri. Pd : squadra chiusa - Delrio non c'è : Il premier Giuseppe Conte è salito al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il Pd, la delegazione di Governo «è sostanzialmente chiusa» e la...

Governo - Conte arrivato al Quirinale con la lista ministri. Pd : squadra chiusa. Delrio non c'è : Il premier Giuseppe Conte è salito al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il Pd, la delegazione di Governo «è sostanzialmente chiusa» e la...

Governo - Delrio : «Non farò il ministro». Conte oggi al Colle - si tratta sulla squadra : «Abbiamo fatto un ottimo incontro. Abbiamo messo a punto un programma molto serio e condiviso». Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al termine del tavolo sul programma a...

Vertice Conte-Pd-M5S su squadra Governo : 13.37 Nuovo Vertice a Palazzo Chigi, tra il premier incaricato Conte, la delegazione Pd -composta da Franceschini e Orlando- e la delegazione M5S -con Patuanelli e Spadafora. L'incontro ha l'obiettivo di sciogliere gli ultimi nodi sulla squadra dei ministri, prima che il premier incaricato salga al Quirinale.

Governo Conte 2 - terminato il tavolo con i capigruppo. Delrio : “Lavoro su programma finito. Squadra ministri? Parlato di rinnovamento - non ci sarò”. Oggi il premier al Colle per sciogliere la riserva – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il ...

Governo M5S-PD : utimi incontri<br> per definire la squadra di Governo : È giornata di totoministri, almeno fino a quando Giuseppe Conte non salirà al Quirinale per sciogliere la riserva e indicare la lista ufficiale della sua nuova squadra di governo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo passaggio, molto probabilmente, avverrà nel pomeriggio, ma nel frattempo proseguono gli incontri del Premier incaricato con i leader del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico e sono ...