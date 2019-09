Formula 2 – Il dolce pensiero di Mick Schumacher | “difficile correre dopo la morte di

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 4 settembre 2019)ha voluto rivolgere unal compianto, amico, Anthoine Hubert: il giovane pilota tedesco correrà a Monza per l'amico scomparso La festa dei novant'anni della Ferrari è stata uno spettacolo per i fan della scuderia di Maranello che, come sempre, non perdono occasione di sostenere la Rossa prima della gara di Monza. Non solo Vettel e Leclerc, i cori sono stati anche per, figlio dell'amatissimo Michael. Il giovane pilota di F2 ha voluto rivolgere unad Anthoine Hubert, scomparso lo scorso weekend nel corso di un tragico incidente: "sarà difficilequi a Monzaladi Antoine Hubert la settimana scorsa a Spa, ma cercheremo di gareggiare anche per lui".

