Era scomparsa da 12 giorni | trovata morta l' ex campionessa di sci

Spagna - trovata morta l’ex campionessa di sci Fernández Ochoa : Era scomparsa da 10 giorni : È stata trovata morta nei pressi di Madrid Blanca Fernández Ochoa, ex campionessa di sci di 56 anni scomparsa lo scorso 23 agosto. Dopo dieci giorni di ricerche incessanti, il cadavere è stato scoperto da una guardia civile fuori servizio. Ignote le cause del decesso. È stata la prima spagnola a vincere una medaglia olimpica ai Giochi invernali di Albertville nel 1992.Continua a leggere

Coppia scomparsa a Piacenza : "Lui è pericoloso. Potrebbe avere con sé un arco o una balestra. Lo si cercherà armati" : Sono passati sette giorni, ma Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli non si trovano. L’uomo, 45 anni, è accusato di aver ucciso la 28enne che considerava la sua fidanzata, e di averne nascosto il cadavere. A seguito di questa ipotesi, formalizzata nel registro degli indagati della Procura di Piacenza, è cambiato anche il modo con cui i due scomparsi vengono cercati. Dalla mattina sono state sospese temporaneamente le battute di ...

Programmi TV di stasEra - sabato 31 agosto 2019. La5 e TV8 ricordano Lady D. a 22 anni dalla sua scomparsa : Lady D. Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar – Romina e Al Bano: Una Storia d’amore senza fine Una puntata speciale dedicata ad Al Bano e Romina, con le loro prime apparizioni cinematografiche, rare immagini del loro matrimonio e una vastissima selezione del loro repertorio canoro e televisivo. Un programma di Elisabetta Barduagni e Gianvito Lomaglio. Rai2, ore 21.05: Bello, perfetto, killer Film del 2018, di Robert Malenfant, ...

Piacenza - coppia scomparsa : domenica dopo pranzo Massimo incontrò un amico ma lei non c'Era già più : Continuano le ricerche di Elisa Pomarelli, 28 anni, e di Massimo Sebastiani, 48enne, la coppia di amici della provincia di Piacenza (lei residente a Borgotrebbia, lui a Carpaneto) scomparsi lo scorso 25 agosto. La Procura di Piacenza, ha provveduto ad aprire un fascicolo per sequestro di persona (senza, però, alcun iscritto nel registro degli indagati) mentre gli inquirenti si stanno concentrando sugli spostamenti in auto dell'uomo, un operaio ...

Coppia scomparsa a Piacenza : "Dopo il pranzo - Massimo da un amico mentre Elisa Era già sparita" : Un buco di mezz’ora, forse un’infatuazione non corrisposta e il mistero della sparizione di Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli si infittisce. I due, 47 anni lui e 28 lei, sono stati visti domenica a pranzo in una trattoria sulle colline piacentine, poi di loro si è persa ogni traccia. Oggi a riportare ulteriori dettagli sulla vicenda è il Corriere della Sera attraverso la testimonianza di Luigi Farina, amico di ...

Coppia scomparsa a Piacenza - indagini per sequestro di persona. «Lui Era invaghito di lei» : La procura della Repubblica di Piacenza sta indagando per sequestro di persona, al momento contro ignoti. È questa la novità della terza giornata di ricerche e indagini sulla Coppia...

“Le nozze con Silvio Berlusconi?”. Francesca Pascale Era scomparsa. Viene fuori la verità : “Piuttosto che affidarsi ai soliti spifferai magici è più opportuno sentire il diretto interessato”. Con queste parole Francesca Pascale decide di fare chiarezza e di smentire le voci fatte sul suo conto. E decide di farlo direttamente con una lettera pubblicata su Il Fatto Quotidiano, che pochi giorni fa aveva scritto di come Silvio Berlusconi avesse avuto un malore in seguito alla richiesta, da parte della compagna, addirittura di ...

Romina Power - il post doloroso per la figlia scomparsa : «Con Ylenia le estati Erano piene di gioia» : Romina Power ricordato Ylenia, la figlia scomparsa 26 anni fa a New Orleans in Louisiana. La foto, pubblicata su Instagram, la ritrae sorridente con Muffy, una cara amica della cantante: «La mia bellissima Ylenia con Muffy qualche tempo fa quando le estati erano lunghe e piene di gioia». Ylenia, figlia di Albano e Romina, scomparve nel 1993: dopo un’ultima telefonata ai genitori, di lei non si seppe più nulla. Le ricerche andarono avanti ...

Islanda : “funErale” di protesta per la scomparsa del ghiacciaio Okjokull [GALLERY] : Un memoriale, con una targa commemorativa per Okjokull, il primo dei 400 ghiacciai islandesi scomparso a causa del riscaldamento globale, è stato inaugurato ieri 18 agosto a Borgarfjorur da un gruppo di scienziati islandesi e statunitensi e dai residenti. Un secolo fa ricopriva 15 km quadrati di una montagna dell’Islanda occidentale, con uno spessore di 50 metri, ed ora Okjokull ha una superficie superficie di 1 km quadrato e non è ...

Romina Power - il toccante ricordo della figlia Ylenia scomparsa : “Le estati Erano lunghe e piene di gioia” : Il dolore per la misteriosa scomparsa della figlia Ylenia è ancora forte e vivo a distanza di 26 anni nel cuore di Romina Power e Al Bano Carrisi. L’amatissima coppia prima si è separata, a causa anche del grande lutto difficile da affrontare, e poi si è riunita nel nome di una grande amicizia. Romina Power non perde mai occasione per ricordare la figlia e lo ha fatto anche ieri con un post su Instagram, attraverso una foto di qualche anno fa, ...

Scomparsa nel nulla film stasEra in tv 18 agosto : cast - trama - streaming : Scomparsa nel nulla è il film stasera in tv domenica 18 agosto 2019 in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV Scomparsa nel nulla film stasera in tv: cast La regia è di Howard J. Ford. Il cast è composto da Velibor Topic, Lisa Eichhorn, Angela Dixon, Nigel Whitmey, Heather Peace, Rami Nasr, Sarah Perles, Samantha Bolter, Michael Xavier, Glenn Salvage, Sanita ...

La scomparsa di Gimondi : Rai2 lo ricorda stasEra con "memory Felice Gimondi" : Chi ama il ciclismo non può non aver amato Felice Gimondi. Oggi, all'età di 76 anni (ne avrebbe compiuti 77 il prossimo 26 settembre) il grande ciclista è morto in mare, mentre stava facendo un bagno a Giardini Naxos. Gimondi è stato fra i ciclisti più rappresentativi del nostro paese il cui unico torto è stato quello di vivere la sua carriera agonistica contemporaneamente a quella di Eddy Merchx, altro grande campione di questo epico sport. ...