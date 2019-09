E' morto il fotografo di moda Peter Lindbergh

È morto Peter Lindbergh - il fotografo della moda : La notizia è stata data proprio in queste ore dalla famiglia: Peter Lindbergh, amatissimo fotografo di moda conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per i suoi scatti raffinatissimi, mai ritoccati attraverso la tecnologia digitale, si è spento all'età di 74 anni. Nato nel 1944 a Leszno, in Polonia, ma di nazionalità tedesca, Lindbergh ha saputo conquistare un posto d'onore al tavolo internazionale dei fotografi di ...