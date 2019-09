Clizia Incorvaia sfoggia un nuovo look : L’influencer Clizia Incorvaia dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina, ha deciso di cambiare look, quindi addio caschetto platinato e bentornati anni Novanta, quando una giovanissima Clizia sfoggiava i capelli castani. Posta sui social la sua nuova immagine: capelli lunghi, stirati e castani. Pubblica una foto in topless con le ciocche lungo il seno a creare un effetto vedo non vedo e scrive: “Nuova pelle”. I follower apprezzano ...

Clizia Incorvaia festeggia i 4 anni della figlia Nina - assente l’ex compagno Francesco Sarcina : In vacanza in Sicilia insieme alla sua bambina, Clizia Incorvaia ha festeggiato da sola il compleanno della piccola Nina, la figlia nata dall’amore con Francesco Sarcina. La modella e influencer ha organizzato per la figlia che ha compiuto 4 anni poche ore fa una tradizionale festa a tema, party che ha riunito in spiaggia un gruppo di amici che hanno festeggiato la piccola. Non c’era Sarcina con Nina, ufficialmente assente per lavoro ma Clizia ...

Clizia Incorvaia : ‘Mi sono sentita un fallimento quando è finito il matrimonio - ma...’ : Clizia Incorvaia torna a parlare sui social delle sensazioni provate in seguito alla fine del matrimonio con Francesco Sarcina e dispensa un insegnamento: 'Non sei sconfitto quando perdi, ma quando desisti'. La fine del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ha occupato per diverse settimane le pagine della cronaca rosa e, a distanza di qualche tempo, la influencer torna a parlare dell’epilogo ...

Clizia Incorvaia : "Da Sarcina subivo violenza psicologica - ero io la tradita. Scamarcio? Si prenda le sue responsabilità" : “Mio marito mi ha fatto passare per una poco di buono, ma la verità è un’altra”. L’influencer Clizia Incorvaia non ci sta e risponde alle accuse dell’ex consorte e frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina, che nelle scorse settimane l’aveva accusata di averlo tradito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio. La replica della Incorvaia, che giunge con una lunga intervista ...

Clizia Incorvaia : "Francesco Sarcina voleva farmi sentire una nullità. Scamarcio? Si prenda le sue responsabilità" : "Scamarcio dice che mi sono inventata la storia del nostro bacio per farmi pubblicità e sfruttare la fine del mio matrimonio con Francesco Sarcina. Intanto è stato Francesco a raccontare tutto. E prima che questo accadesse io lavoravo di più. Altro che pubblicità. In seconda battuta, in realtà Scamarcio ha parlato tramite un amico. Ma io devo rispondere a Scamarcio o al suo amico? Se deve parlare, parli e io risponderò a lui, non agli amici. ...