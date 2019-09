Cercare la sapienza nelle parole di Papa Francesco

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2019)divina che ti fai trovare da coloro che ti cercano (Proverbi 8,17), iodelti cerco ma non ti trovo. Ad esempio non trovo nessuna logica nel messaggio al popolo di Maurizio, l’arcipelago africano popolato in maggioranza da induisti, prossima meta di un viaggio pontificio.

cutaepeach : niente mi sono rifatta facebook dopo un anno con un nuovo profilo perché non ricordo la password di quello vecchio… - vangelomatteo25 : RT @pinacannas: #oggi Sant' Agostino, vescovo e dottore della chiesa. Sull'esempio del santo di oggi, Signore..... anche noi, assetati… - LilumarMaria : RT @pinacannas: #oggi Sant' Agostino, vescovo e dottore della chiesa. Sull'esempio del santo di oggi, Signore..... anche noi, assetati… -