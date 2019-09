Atac | ultimi 57 autobus di 227 su strada entro ottobre

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma –saranno messi sugli57della fornitura di 227 mezzi acquisiti dal Comune di Roma tramite la piattaforma Consip. È quanto hanno fatto sapere i tecnici diintervenuti questa mattina nel corso della commissione Mobilita’ del Campidoglio alla presenza dell’assessore capitolino ai Trasporti, Linda Meleo. “Ad agosto 2018- ha ricordato proprio Meleo- grazie alla piattaforma Consip abbiamo acquisito 227. Di questi, 80 sono stati gia’ messi in servizio le settimane scorse, questa settimana ne sono entrati in circolazione altri 44 e altri 46 entreranno in servizio nelle prossime settimane” ha spiegato Meleo. In totale, dunque,pochi giorni i nuovi bus insaranno 190. Ma secondo Federico Mannini di“altri 30 bus saranno messi susettembre e altri 27 ad”. E ...

