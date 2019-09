Assetto completo dei nuovi iPhone 11 | iPad ed Apple Watch Series 5 | le ultime al 4

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Non manca molto al 10 settembre, data di presentazione dei11,11 Pro ed11 Pro Max, che sappiamo divideranno la scena, pur dominandola, insieme aiedpresso lo Steve Jobs Theatre (ore 19 italiane). Il profilo Twitter 'Beta2019' ha detto già molto a riguardo, avendo condiviso un documento interno, certo del fatto che arrivi direttamente da Cupertino. Come vi avevamo già dettagliato in un altro nostro articolo dedicato, si parte proprio dai melafonini, e più in particolare da11, con display LCD da 6.1 pollici (risoluzione di 1792 x 828 pixel a 326ppi), Face ID (mancherà il 3D Touch), processore A13 con processo produttivo a 7nm, 4GB di RAM e doppia fotocamera principale da 12 + 12MP (quella frontale godrà di un unico tiratore, anch'esso da 12MP). La batteria dovrebbe avere una capacità di 3110mAh, compatibile con ...

OptiMagazine : Assetto completo dei nuovi #iPhone11, iPad ed Apple Watch Series 5: le ultime al 4 settembre - luciolanza1 : Qualcuno mi spiega che ci fanno ogni mattina in Piazza Stesicoro la guardia di finanza, i carabinieri, la polizia e… -