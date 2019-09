Ricerca, fondi Ue per 4 studi italiani

Quattro i progetti che saranno finanziati in Italia dall'European Research Council, l'agenzia comunitaria per la. All'IIT - Istituto italiano di tecnologia, 2rientrati dall'estero e due stranieri da tempo in Italia (un iraniano e una tedesca) potranno nei prossimi 5 anni consolidare i loronel campo della robotica collaborativa, delle tecnologie optoelettroniche quantistiche, dei nanomateriali per l' energia e delle biotecnologie per la salute.(Di martedì 3 settembre 2019)