Prosegue vertice su squadra governo | ultimi ritocchi Nodo sottosegretario alla presidenza

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2019) Va avanti da oltre due ore e mezza iltra il premier incaricato Giuseppe Conte, il vicesegretario del Pd Andrea Orlando e Dario Franceschini. Si lavora sulladel nascenteM5s-Pd che oggi ha ottenuto anche il via libera dagli iscrittipiattaforma Rousseau. Franceschini sarà il capo delegazione dei ministri dem nel nuovo esecutivo e, a quanto si apprende, ricoprirà l'incarico di ministro della Difesa, mentre al capo delegazione dei ministri pentastellati, Luigi Di Maio, dovrebbe toccare il ministero degli Esteri.Sulle varie caselle sembra esserci una intesa di massima, mentre lo scoglio su cui ci sarebbe un intenso braccio di ferro tra i neo alleati, viene riferito, è la carica didel Consiglio, il ruolo che nelgialloverde fu di Giancarlo Giorgetti per intenderci. M5s lo vorrebbe per sé, si fa il nome di Davide ...

DonatoTurchi10 : RT @sabrimaggioni: #Conte va da #Mattarella Finito il vertice con #Pd-#M5s: tutto rimandato a lunedì È una settimana che prosegue il tea… - egopor : RT @sabrimaggioni: #Conte va da #Mattarella Finito il vertice con #Pd-#M5s: tutto rimandato a lunedì È una settimana che prosegue il tea… - SoniaRomiti : RT @sabrimaggioni: #Conte va da #Mattarella Finito il vertice con #Pd-#M5s: tutto rimandato a lunedì È una settimana che prosegue il tea… -