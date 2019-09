L' Italia è un binocolo rovesciato

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) Rabbia, rancore diffuso, personalismo. Spesso leggendo le cronache dei giornali e i social di questi tempi, la prima persona singolare sembra essere l’elemento che caratterizza le vicende di ogni giorno. Il filo invisibile che le lega, siano queste questioni delle singole persone o della collettività. Spesso, sempre più spesso, la declinazione del “noi” è accantonata ritrovandocisi sempre più connessi e collegati ma allo stesso tempo estremizzando sempre più la personalizzazione. Manca - e lo percepiamo - la dimensione collettiva della condivisione.Pur avendo una società predisposta per questo terreno e pur sfuggendoci quanto questa sia forte (Ferruccio de Bortoli con il suo ultimo libro “Ci Salveremo. Appunti per una riscossa civica” racconta bene la capacità di una realtà che spesso non è ...

