Il comune di Messina assume | concorso per 46 agenti di polizia municipale

(Di martedì 3 settembre 2019) Ailpubblico per l’assunzione di 46dia tempo determinato. Il bando diè stato pubblicato in gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Si tratta di un bando diper 46 nuovidiche ildidevere nel prossimo nel corso di due anni. Chi sarà assunto lavorerà per un anno. LEGGI ANCHE: Assunzioni di 800del Corpo Forestale in Sicilia Per partecipare aldi 46 poliziotti municipali disi deve consultare il bando pubblicato nella Gurs con gli allegati. La domanda per ilpotrà essere presentata solo online sino alle 23.59 di lunedì 30 settembre. I candidati dovranno affrontare una preselezione e poi un doppio esame scritto e orale. Ilpubblico è per titoli ed esami ed è finalizzato alla copertura, a tempo pieno e determinato, per un ...

