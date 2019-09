Il 6% del Pil e 250 mila tute blu Bomba auto sul tavolo di Conte

In volo con due piloti dell’Alitalia per capire il futuro dell’azienda : La compagnia è in amministrazione controllata da più di due anni ed è al bivio tra liquidazione e salvataggio di stato, il terzo in dieci anni. Le ipotesi sul tavolo, i tagli e le incognite visti da due piloti. Leggi

Formula 1 - Rosberg tagliente all’indirizzo di Vettel : fischiano le orecchie del pilota della Ferrari : L’ex campione del mondo della Mercedes ha commentato il Gp del Belgio, pungendo Vettel con un paragone sorprendente Nico Rosberg ha dimostrato negli ultimi anni di non avere peli sulla lingua, criticando ed elogiano a fasi alterne i suoi ex colleghi tramite il suo podcast su Youtube. photo4/Lapresse L’ultimo a finire nel mirino del tedesco è stato il connazionale Vettel che, dopo il Gp di Spa, è stato paragonato a ‘un ...

Precipita con deltaplano - muore pilota nel Mantovano : Un deltaplano a motore è Precipitato a Dosolo (Mantova), forse per una manovra azzardata. L’incidente è avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, lungo la strada provinciale Nord. Il pilota, residente a Reggio Emilia è morto sul colpo. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri di Viadana. L'articolo Precipita con deltaplano, muore pilota nel Mantovano sembra essere il primo su Meteo Web.

Huawei lancia il sito ufficiale del compilatore Ark - con tutti gli strumenti necessari : Lo scorso 31 agosto il compilatore Ark è divenuto open source e ora Huawei ha anche lanciato il suo sito Web ufficiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei lancia il sito ufficiale del compilatore Ark, con tutti gli strumenti necessari proviene da TuttoAndroid.

Conte spariglia al centro - così il “partito del Pil” perde fascino. Le mosse di Renzi e Calenda : Giuseppe Conte non rappresenta in prospettiva un problema solo per il capo politico del M5s, di cui si pone quasi naturalmente e per la forza dei fatti alla guida, ma anche per il Pd e soprattutto per chi dentro il Pd immaginava un nuovo Contenitore più centrista. Ossia Carlo Calenda e lo stesso Matteo Renzi

Formula 1 – La Ferrari rompe il ghiaccio - Hamilton allunga : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Belgio : Il team di Maranello festeggia la prima vittoria stagionale con Leclerc, Hamilton chiude secondo e allunga a +65 su Bottas Charles Leclerc regala alla Ferrari la prima vittoria stagionale, imponendosi a Spa nel Gp del Belgio davanti alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Il monegasco diventa così il più giovane pilota a trionfare al volante di una ‘Rossa’, ringraziando il compagno di squadra per il lavoro svolto a suo ...

Classifica F1 - Mondiale piloti 2019 dopo il GP del Belgio : Lewis Hamilton allunga - +65 su Bottas. Vettel quarto a -99 : Lewis Hamilton allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 dopo il GP del Belgio, il britannico vanta infatti 65 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas ed è sempre più vicino alla conquista del sesto titolo iridato. Sebastian Vettel è il miglior ferrarista a 99 punti di distacco ma è quarto dietro anche a Max Verstappen mentre Charles Leclerc è quinto dopo la bella vittoria a Spa. Di seguito la Classifica del ...

Formula 2 – Juan Manuel Correa fuori pericolo : le condizioni del pilota sopravvissuto al tragico incidente di Spa : Juan Manuel Correa è fuori pericolo: il pilota sopravvissuto al tragico incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Liegi Pomeriggio dai toni tragici quello del Gp del Belgio. Sul tracciato di Spa, nel corso della gara di F2, Anthoine Hubert ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente che ha coinvolto anche Juan Manuel Correa. Il giovane pilota sudamericano ha ...

Il pilota della Formula 2 Anthoine Hubert è morto dopo un bruttissimo incidente : Automobilismo mondiale in lutto. Il pilota della Formula 2 Anthoine Hubert è morto dopo un bruttissimo incidente che ha coinvolto

Il pilota Anthoine Hubert è morto dopo un grave incidente al Gran Premio del Belgio di Formula 2 : Il pilota francese Anthoine Hubert è morto in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto nel corso del secondo giro di gara-1 del Gran Premio del Belgio di Formula 2, la serie automobilistica che precede la Formula 1. Hubert, che

Formula 2 - grave incidente durante il Gran Premio del Belgio : coinvolti tre piloti. Gara cancellata : E’ stato fermato dopo poco più di un giro il Gran Premio del Belgio di Formula 2. La Gara è stata interrotta in seguito a un grave incidente che ha coinvolto il giapponese Marino Sato (Campos Racing), lo statunitense Juan Manuel Correa (Sauber Junior Team) e Anthoine Hubert (BWT Arden) nel primo settore del secondo giro. C’è apprensione per la condizione dei piloti. La Gara è stata definitivamente cancellata. L'articolo Formula 2, ...

