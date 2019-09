È arrivata anche qui I passanti sono rimasti terrorizzati | ecco dove è stata vista

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2019) È l’ennesima follia divenuta virale grazie ai social network. La chiamano Samara Challenge ed è la sfida (senza senso) dell’estate che ètra le strade di diverse città italiane, con relativi video e le foto postati sui social. La “sfida” consiste nel travestirsi da Samara Morgan, uno dei personaggi del film dell’orrore The Ring, con l’obiettivo di spaventare i. E chi non rimarrebbe di stucco vedendo una figura aggirarsi con un lenzuolo che la copre dalle spalle ai piedi, i capelli neri arruffati a coprire il volto e, in alcuni casi, un coltello (giocattolo ovviamente) in mano. Intanto il complice filma le reazioni spaventate dei. Ma non sempre lo scherzo va come dovrebbe andare nelle intenzioni degli autori, e non manca chi reagisce con aggressività consapevole di essere finito nel gioco di qualcun altro. È accaduto ad esempio a Gragnano, nel ...

