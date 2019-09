Bologna | ragazzo di 13 anni muore in pizzeria per un malore

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) È successo a Calderara di Reno, nel Bolognese. L'adoloscente si trovava in unacon la sua famiglia e alcuni amici quando ha accusato il. Tragedia a Calderara di Reno, a, dove unha perso la vita in una. Il giovane di 13si trovava nel locale con la sua famiglia ed alcuni amici per trascorrere una serata tranquilla. Le cose, però, hanno preso una piega inaspettata.Secondo quanto riportato, erano circa le 23 quando l'adolescente ha deciso di uscire dallaper prendere una boccata d'aria. Una volta fuori, però, il minore si è sentito male. Non vedendolo rientrare, i familiari del ragazzino sono usciti per controllare che andasse tutto bene e proprio lì hanno fatto l'amara scoperta. Il 13enne era infatti riverso a terra, ormai privo di sensi.

bolognatoday : A cena con gli amici, si accascia in strada: morto a 13 anni - news_bologna : Tragedia in pizzeria, muore ragazzo di 13 anni - vale_reggiani : Calderara di Reno, ragazzo di 13 anni muore in pizzeria - il Resto del Carlino -