Al via i test di ingresso a Medicina Come sono cambiate le prove

Al via test per i corsi di laurea : 9.16 Al via i test per i corsi di laurea ad accesso programmato. Si comincia oggi (3 settembre) con Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana. Domani (4 settembre) sarà la volta di Medicina Veterinaria. Si continua con Architettura il 5 settembre,Professioni Sanitarie l'11 settembre, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese il 12 settembre, Scienze della Formazione Primaria il 13 ...

Test di Medicina 2019 - al via stamattina la prova per 68mila iscritti : Alle 11:00 di oggi, martedì 3 settembre, 68mila aspiranti camici bianchi affronteranno il Test di Medicina 2019 per tentare di entrare in graduatoria e ottenere uno degli 11.658 posti messi a disposizione delle facoltà a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. La prova si preannuncia tutt'altro che facile: per il 64% degli iscritti, la nuova struttura del quiz stabilità dal Miur renderà il Test più complicato ...

Al via i test di ingresso a Medicina. Come sono cambiale le prove : sono 68.694 gli aspiranti camici bianchi che in tutta Italia affrontano le prove per l'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Dopo l'aumento di circa il 20% dei posti a disposizione (1.800), fortemente voluto dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, quest'anno si è registrato un aumento di 1.689 iscrizioni rispetto al 2018. Ma il lieto fine, e quindi l'iscrizione, riguarderà poco più di un aspirante su 6. I ...

Offerte Riparti alla grande Amazon : set Oral-B Genius con 2 spazzolini - 3 testine di ricambio e 1 custodia da viaggio scontato del 60% : Lo spazzolino elettrico è un dispositivo fondamentale per un’efficace cura quotidiana del cavo orale e, grazie all’evento...

Al via il programma di testing di MIUI 10 con Android 10 su Xiaomi Mi 9T Pro : Redmi ha avviato il reclutamento per i tester interessati a provare MIUI 10 basata su Android 10 per Xiaomi Mi 9T Pro, il primo flagship del brand. L'articolo Al via il programma di testing di MIUI 10 con Android 10 su Xiaomi Mi 9T Pro proviene da TuttoAndroid.

Decreto Ilva e rider - il testo inviato dal Mise a Chigi e agli altri ministeri : “Comunicare le osservazioni entro le 13 di lunedì” : È pronto lo schema di Decreto legge “per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali“, con le norme per l’Ilva, gli sgravi per Whirlpool, le tutele per i rider e la stabilizzazione dei precari di Anpal Servizi oltre alla proroga degli ammortizzatori per i lavoratori delle aree di crisi complessa di Sardegna e Sicilia. Approvato salvo intese il 6 agosto e bloccato dalla crisi di governo, il testo di 16 articoli è ...

Samsung testa in pista le potenzialità del 5G e avvia un programma beta per Galaxy Home Mini : Samsung e SK Telecom hanno annunciato il successo di un esperimento volto a fornire una dimostrazione delle potenzialità della tecnologia 5G L'articolo Samsung testa in pista le potenzialità del 5G e avvia un programma beta per Galaxy Home Mini proviene da TuttoAndroid.

Brexit : Johnson ha il via libera della regina - Parlamento sospeso. Proteste in piazza : La battaglia tra i britannici sulla Brexit si trasferisce in piazza e nelle aule dei tribunali, chiamati a decidere sulla sospensione del Parlamento concessa a Boris Johnson dalla regina Elisabetta II e fonte di un potenziale conflitto tra il Parlamento stesso e la corona. Era nell'aria, ma si trattava di un'opzione cosi' estrema da essere definita "soluzione nucleare": il premier britannico ha trascinato la regina sulla 'linea del fuoco', e ha ...

Instagram riprova a sfidare Snapchat. Al via i test per «Threads» : Instagram ha avviato il test interno, tra i suoi dipendenti, di una nuova app di messaggistica chiamata Threads che permetterà ad una lista ristretta di amici di condividere testi, contenuti multimediali e alcune indicazioni come posizione, velocità e autonomia della batteria

Golf - European Tour 2019 : Erik Van Rooyen in testa allo Scandinavian Invitation dopo il terzo giro - Lorenzo Gagli 22° il migliore degli italiani : Situazione ancora decisamente equilibrata quando mancano soltanto diciotto buche alla conclusione dello Scandinavian Invitation 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Hills Golf & Sports Club di Gothenburg, in Svezia. Grazie ad un terzo giro in 64 colpi con otto birdie e due bogey (entrambi nella prima parte del tracciato), il sudafricano Erik Van Rooyen è salito al comando della classifica con lo score di -13 per ...

Alibaba rinvia la quotazione a Hong Kong per via delle proteste : Alibaba (AP Photo) La situazione sempre più incandescente delle proteste a Hong Kong, che durano ormai da due mesi, fa sentire le sue ricadute anche sulla Borsa. Il colosso cinese dell’ecommerce Alibaba avrebbe deciso di posticipare la sua quotazione record per via delle forti incertezze politiche che stanno attraversando lo Stato controllato dalla Cina. Lo rende noto l’agenzia Reuters, che riporta la decisione della società di far slittare il ...

Hong Kong - al via nuovo weekend proteste : 10.40 Oltre un migliaio di insegnanti è sceso in piazza sotto la pioggia battente,per dare il via al nuovo weekend di proteste anti-governative, in corso da 11 settimane ad Hong Kong. Vestiti di nero gli insegnanti hanno manifestato in solidarietà con i giovani che animano le proteste nate contro la legge sull'estradizione in Cina, e poi proseguite per denunciare le violenze della polizia e l'attacco al principio "un Paese due sistemi", che ...

Hong Kong - via all’11° weekend di proteste. Pechino : “Non escluso uso della forza - ma non sarà come Tienanmen”. Monta il caso Disney : “Non ci sarà un’altra Tienanmen“, assicura il governo cinese, pur non escludendo “l’opzione dell’uso della forza“. Proprio per questo “il rischio c’è”, come replicano da più parti. Alla vigilia dell’undicesimo weekend consecutivo di proteste antigovernative ad Hong Kong, non si placano le tensioni sia locali sia internazionali. Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ...

«via la patria potestà ai boss - dobbiamo tutelare i minori» : Ministro Alessandra Locatelli, lei guida il dicastero della Famiglia in un Paese in cui famiglia e figli - lo dice l'Istat - rischiano di scomparire. Non si sente anche lei...