Stadio Milan e Inter | il sindaco Sala chiede chiarezza e trasparenza

Sei settori dello Stadio Meazza di Milano verranno chiusi a scopo precauzionale : Stando a quanto riportato giovedì dall’ANSA, sei settori dello stadio Giuseppe Meazza di Milano verranno chiusi al pubblico a causa delle oscillazioni notate dagli spettatori nel corso della passata stagione. I settori in questione sono i numeri 349-351-352 centrali del terzo

Il presidente del Milan cerca risorse per il nuovo Stadio : In attesa che il Comune di Milano dia il suo parere definitivo sul progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio e sull’opportunità o meno di demolire il vecchio Meazza, i due club cercano i capitali per quella che sarà un’opera da 6-700 milioni che si inserisce in un progetto più ampio, da 1,2 miliardi. Lo scrive Milano Finanza. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha alle spalle una grande rete di relazioni sia ...

Milan e Inter - caccia a un partner per il nuovo Stadio : partner nuovo stadio Milano – Presentato il progetto di fattibilità per un nuovo stadio nell’area di San Siro, Milan e Inter guardano ora all’aspetto operativo, per il quale serve prima l’ok definitivo del Comune di Milano. Comune che deve decidere sia sul nuovo impianto, sia sull’opportunità di demolire il “Giuseppe Meazza”, con uno sguardo sempre […] L'articolo Milan e Inter, caccia a un partner per il nuovo stadio è stato ...

Milan e Inter - perché il nuovo Stadio è un progetto contro i tifosi : meno posti - prezzi alle stelle : Inter e Milan non avevano ancora finito di far timbrare le carte all' ufficio protocollo del Comune di Milano, che mezzo arco costituzionale affidava alle agenzie lamentele varie sulla costruzione del nuovo stadio. Il quale sarà una mezza fregatura per i tifosi. Intanto perché nel "vecchio" San Siro

Crosetti : “Bellissimo il nuovo Stadio di Milan e Inter - peccato che manchino le squadre” : Lapidario e ficcante come sempre Maurizio Crosetti nel suo brevissimo commento su Repubblica riguardo alla questione nuovo stadio di Milano. I due club hanno appena presentato il nuovo progetto al Comune, un progetto che presuppone di abbattere l’impianto più bello d’Italia e che conferma la distanza tra Milano e il resto della penisola. Mentre Roma è impantanata, Napoli si è mossa solo con i soldi delle Universiadi Milan e Inter ...

Milano non è una città italiana - il progetto Stadio lo conferma : “Milano vicino all’Europa” È paradossale che possa essere abbattuto il “Meazza” lo stadio più bello d’Italia. Quello con più storia, non se la abbiano a male i romani, quello più comodo e dove la partita si vede meglio. Quello meglio servito a livello di trasporti. Forse è anche un assurdo. Ma succede nell’unica città italiana che da tempo ragiona con canoni diversi. Europei sembra un parolone intriso di retorica, e anche fuori ...

Inter e Milan : lo Stadio potrebbe essere pronto già nel 2023 : Data nuovo stadio Milano – Il nuovo stadio per Milano potrebbe vedere la luce già nel 2023. E’ quanto spiegato – scrive l’ANSA – da Alessandro Antonello, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis: «Nella nostra richiesta al Comune ci siamo avvalsi della legge sugli stadi che promuove lo sviluppo di infrastrutture favorendo anche la realizzazione di […] L'articolo Inter e Milan: lo stadio potrebbe essere pronto già nel 2023 è stato realizzato da ...

Stadio - Inter e Milan presentano il progetto : 60mila posti e 1 - 2 miliardi di euro : Inter e Milan hanno presentato al Comune il progetto congiunto per la creazione del nuovo Stadio: 60mila posti e investimenti da 1,2 miliardi.“powered by Goal”La svolta. Inter e Milan si mettono a braccetto e propongono al Comune il progetto per la realizzazione di un nuovo Stadio: l’annuncio viene dato dal club rossonero sul proprio sito.“A.C. Milan S.p.A. (AC Milan) e F.C. Internazionale Milano S.p.A. (FC Internazionale) hanno ...

Stadio - il Comune di Milano : «Faremo un’attenta analisi» : Nuovo Stadio Milano – «In data odierna le società calcistiche Milan e Inter hanno presentato un “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del Nuovo Stadio per Milano e del relativo distretto multifunzionale». E’ quanto fa sapere in una nota – scrive l’AGI –, il Comune di Milano. «Il documento pervenuto – aggiunge Palazzo […] L'articolo Stadio, il Comune di Milano: «Faremo un’attenta analisi» è stato ...

Inter e Milan presentano il progetto per il nuovo Stadio : Inter e Milan hanno presentato oggi all'amministrazione comunale di Milano il "progetto di Fattibilita' Tecnico Economica" per la costruzione stadio

Inter e Milan hanno presentato un “progetto di fattibilità” per il nuovo Stadio di Milano : Avrà circa 60mila posti e verrà realizzato nell'area di San Siro all'Interno di un più ampio nuovo distretto urbano: ora però serve l'approvazione del Comune

Milan e Inter hanno presentato il progetto per il nuovo Stadio : Il nuovo impianto da 60.000 posti sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull'area...

Inter e Milan presentano il progetto per la creazione di un nuovo Stadio - verrà abbattuto il Meazza. Nuova area a San Siro : Inter e Milan hanno ufficialmente presentato al Comune di Milano il piano per la creazione di un nuovo Stadio da circa 60mila posti e la riqualificaione dell’Intera area di San Siro che prevede anche l’abbattimento del Meazza. Il comunicato congiunto redatto dale due società parla chiaro: “La domanda presentata alle istituzioni è il primo passo ufficiale da parte dei club volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, ...

Inter e Milan - presentato il progetto del nuovo Stadio : l’area sarà riqualificata [DETTAGLI] : Inter e Milan hanno presentato oggi all’amministrazione comunale di Milano il “progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del nuovo stadio e del relativo distretto multifunzionale. Il nuovo impianto, si legge in una nota congiunta dei due club, “sarà parte di un progetto più ampio che prevede investimenti privati su Milano e sull’area di San Siro per oltre 1,2 miliardi di ...