Reddito di cittadinanza | chi riceverà la chiamata e chi resta non occupabile

Reddito di cittadinanza - parte la fase due : cosa dovranno fare i beneficiari : Scatta la fase due del Reddito di cittadinanza: a partire dal 2 settembre, infatti, i beneficiari verranno convocati nei centri per l'impiego per firmare il Patto per il lavoro. La sottoscrizione del Patto riguarda oltre 700mila beneficiari e inizierà a partire da lunedì 9 settembre. Ecco cosa dovranno fare le persone convocate in queste ore.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - partono le convocazioni. “Ma quante difficoltà” : Comincia oggi, come stabilito a livello nazionale da Anpal in accordo con le regioni a giugno, la convocazione dei primi liguri che percepiscono il Reddito di cittadinanza: verranno chiamati per la sottoscrizione del patto per il lavoro. Sono 2.200 i nominativi comunicati da ministero e Anpal con un primo invio di dati che, grazie all'impegno organizzativo di Regione Liguria, a luglio hanno frequentato i seminari collettivi (in gruppi da 10-15 ...

Reddito di cittadinanza - in Sicilia è flop : non c’è lavoro per i 162 mila beneficiari : Niente convocazioni del Reddito di cittadinanza in Sicilia domani. Parte con grossi problemi in Sicilia la seconda fase del Reddito di cittadinanza che prevede di trovare un posto di lavoro ai 162 mila beneficiari dell’assegno. Al momento ci sarebbero, secondo La Repubblica, solo 200 posti di lavoro disponibili nei 64 centri per l’impiego Siciliani. E non ancora chiaro come si farà a trovare un posto ai 162 mila percettori del ...

Per il presidente dell'Inps il Reddito di cittadinanza sta funzionando : Sembra quasi una risposta diretta all'intervista rilasciata da Piercarlo Padoan a La Stampa quella del presidente dell'Inps Pasquale Tridico al Fatto Quotidiano per l'edizione di carta. Se l'ex titolare dell'Economia nel governo Renzi sostiene che “per avere stabilità è importante lasciar morire Quota 100”, l'attuale presidente Inps Salvatore Tridico ribadisce che “sarebbe un errore” mettere in discussione questo provvedimento del governo ...