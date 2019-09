Nadia Toffa | la commovente decisione de Le Iene | come onoreranno la sua memoria

Nadia Toffa - l’omaggio delle Iene : non verrà sostituita : Nadia Toffa non verrà sostituita: il programma Le Iene ha deciso di omaggiare il questo modo la conduttrice scomparsa lo scorso 13 agosto. Nadia se n’è andata, dopo una lunga battaglia contro il cancro, ma il suo ricordo è ancora forte. Non solo nei familiari – dalla mamma Margherita alle sorelle -, ma anche nei colleghi. Il giorno dei funerali c’erano tutti, da Giulio Golia a Matteo Viviani, protagonisti di tanti servizi e ...

Barbara D'Urso - critiche dopo la morte di Nadia Toffa? Lei risponde così : Barbara D'Urso risponde alle domande dei suoi followers, anche a quelle più scomode. È una confessione a 360 gradi che tocca la sfera professionale quanto quella privata, ma...

Nadia Toffa - la decisione de Le Iene per la nuova stagione : un gesto da lacrime : La nuova stagione de Le Iene sta per debuttare su Italia 1. Lo farà nel mese di ottobre 2019 con il consueto doppio appuntamento che quest’anno sarà diverso rispetto all’edizione precedente. Nulla sarà come prima, l’assenza di Nadia Toffa si farà sentire, ma gli autori del programma hanno deciso di non sostituire Nadia almeno per questa edizione. Una sorta di tributo per il suo incredibile lavoro svolto fino alla fine.\\ Niccolò Torielli aveva ...

Barbara D'Urso insultata dopo la morte di Nadia Toffa per non aver partecipato al funerale. La replica spiazza : Barbara D'Urso è finita nel mirino degli haters per non aver partecipato al funerale di Nadia Toffa e per aver pubblicato foto e video su Instagram dopo che la giornalista delle Iene, sua amica, era morta. Nei giorni successivi alla scomparsa di Nadia il profilo Instagram della D'Urso è stato infatt

Barbara D’Urso insultata per Nadia Toffa - lei risponde su Instagram : Barbara D’Urso si confessa per la prima volta su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi follower. La conduttrice, dopo una lunga estate all’insegna del divertimento, è pronta a tornare in tv con tanti nuovi programmi. Quest’anno sarà in onda quasi tutta la settimana con ben quattro show: Grande Fratello, Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso. Si riparte il 9 settembre con il contenitore ...

Nadia Toffa - dolore di Gianluigi Nuzzi/ "Non mi passa" - e Silvia Toffanin ricorda... : Nadia Toffa, dolore di Gianluigi Nuzzi in un post su Instagram: "Non mi passa". Silvia Toffanin ricorda l'abbraccio che si è scambiata con la giornalista.

Nadia Toffa - parla la sorella Mara : “Durante la malattia diceva ‘Io non mi tiro indietro'” : “Era Nadia che faceva coraggio a noi. Una roccia. Un concentrato di energie belle. Sono stata un po’ la sua seconda mamma, ma se avevo qualche problema lei sapeva sempre consigliarmi. Era molto più matura della sua età”. A parlare è la sorella di Nadia Toffa, Mara: “Era un’anima splendida e Dio ha voluto chiamarla a sé”, ha detto ancora al settimanale Gente. “Della sua battaglia contro il cancro diceva ‘Adesso la ...

Nadia Toffa - dolore di Gianluigi Nuzzi/ "Non mi passa" - e Silvia Toffanin ricorda... : Nadia Toffa, dolore di Gianluigi Nuzzi in un post su Instagram: "Non mi passa". Silvia Toffanin ricorda l'abbraccio che si è scambiata con la giornalista.

“Quando ha scoperto di avere il cancro ha reagito così”. Nadia Toffa - le prime parole della sorella : Sono passate quasi due settimane dalla morte di Nadia Toffa ma il suo ricordo non può di certo spegnersi. Soprattutto nella sua famiglia, che ha lottato insieme a lei in questi ultimi due anni. A parlare, ai microfoni di Gente, è la sorella Mara, che ha trovato la forza di rompere il silenzio: “Io sono la sorella maggiore e ho avuto l’onore di crescere con lei, è morta a 40 anni ma è come se avesse vissuto dieci volte”, ha detto tra la ...

Nadia Toffa - le Iene contro Aldo Grasso : "Grazie per la sensibilità e l'eleganza". Commento sconcertante : "Nel commovente comunicato con cui le Iene annunciavano la morte di Nadia Toffa, c'ra una promessa finale: Nulla sarà più come prima. Ecco, speriamo davvero che nulla sia più come prima, che ci sia maggiore attenzione ai servizi: niente più complottismi, gogne mediatiche, ignoranze scientifiche, cas

Nadia Toffa - le parole della sorella Mara : "Era lei che faceva coraggio a noi" : La giornalista e conduttrice de 'Le Iene' era la più piccola di tre sorelle. Tra loro un legame profondissimo

Nadia Toffa - il ricordo della sorella Mara : "Era lei che faceva coraggio a noi" : Non si riesce a smettere di ricordarla, Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice de Le Iene scomparsa prematuramente, poche settimane fa, a causa di un tumore al cervello col quale stava combattendo da ormai due anni. A voler tornare a parlare di lei, oltre agli amici più cari e ai fan, anche la famiglia, e in particolar modo le sue sorelle. A rilasciare una lunga intervista al giornale Gente è stavolta la sorella Mara, che ha ...

“Lo ha voluto Piersilvio”. Nadia Toffa - il ricordo di Silvia Toffanin è da pelle d’oca : Silvia Toffanin ricorda Nadia Toffa, raccontando l’ultima intervista rilasciata dalla conduttrice delle Iene. Una lunga chiacchierata avvenuta negli studi di Verissimo in cui, per la prima volta. Nadia Toffa è morta martedì 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro un tumore. Non c’è giorno che non si pensi a lei che era una donna minuta ma una forza della natura. La giornalista e conduttrice de Le Iene ha lasciato un grande vuoto. Ma anche ...

Nadia Toffa - il ricordo di Silvia Toffanin : "Non dimenticherò mai quell'ultima intervista" : La 'iena', scomparsa il 13 agosto a causa del cancro, era stata ospite a 'Verissimo' per raccontare la sua battaglia