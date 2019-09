Italia-Angola dei Mondiali di basket in TV e in streaming

LIVE Italia-Angola basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : serve una vittoria per volare alla seconda fase e al preolimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Filippine – L’Angola ai raggi X – Il programma della terza giornata – Così la seconda giornata – I roster delle 32 squadre Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match dell’Italia ai Mondiali di basket 2019. Quest’oggi di fronte agli azzurri c’è l’Angola. Si tratta di una sfida ...

Mondiali Basket – Italia - Gallinari in fiducia : “intensità ed energia all’esordio - ora testa all’Angola!” : Danilo Gallinari sottolinea il buon esordio azzurro ai Mondiali: Italia ok per intensità ed energia nel successo sulle Filippine Esordio positivo per l’Italia nei Mondiali di Basket 2019. Gli azzurri trovano una facile vittoria sulle Filippine, avversario apparso nettamente inferiore all’Italia sotto il profilo tecnico e atletico. Nel post gara, Danilo Gallinari ha sottolineato la buona prova degli azzurri: “è molto bello ...

Basket - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Serbia superiore - occhio a Filippine ed Angola : Sabato comincia il cammino mondiale dell’italBasket. E’ stato un avvicinamento molto complicato per la nazionale azzurra alla rassegna iridata che si svolgerà in Cina, ma l’obiettivo resta comunque lo stesso: qualificarsi per la seconda fase, centrare il pass per il preolimpico ed eventualmente provare a conquistare un posto nei quarti di finale. Quest’ultimo è un traguardo che, ora come, ora, sembra quasi impossibile da ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Angola - avversario dell’Italia nel girone. Spiccano Moreira e Morais : L’Angola ha svelato i convocati per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto in Cina, la compagine africana è inserita nel girone dell’Italia e gli azzurri andranno a caccia della vittoria (proprio come contro le Filippine) per puntare al passaggio del turno nel gruppo in cui la Serbia dovrebbe fare la voce grossa. Spiccano il centro Yanick Moreira che lo scorso anno ha vestito la casacca della Virtus Bologna e Carlos ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Angola - avversaria dell’Italia nel primo girone : L’Angola ha scelto i suoi dodici per il Mondiale 2019 di Basket. In Cina la nazionale africana sarà avversaria dell’Italia e probabilmente si giocherà con le Filippine per giocarsi un posto negli ottavi di finale. Da segnalare la presenza di due ex “italiani” come Yanick Moreira e Carlos Morais, mentre c’è da segnalare l’assenza del rookie degli Atlanta Hawks, Bruno Fernando, che preferisce concentrarsi sulla ...

Quadrangolare amichevole “Verona Basketball Cup” : l’Italia fa il suo esordio contro il Senegal : Per l’Italia è arrivato il momento della seconda tappa della marcia di avvicinamento ai Mondiali di Cina, e cioè il Quadrangolare di Verona, l’inedita “Verona Basketball Cup”, contro Senegal, Russia e Venezuela, tutte squadre qualificate per la rassegna iridata che inizierà il 31 agosto. Le tre partite, che si disputeranno da domani a sabato al PalaOlimpia, faranno decidere a coach Meo Sacchetti i primi tre tagli in vista della decisione finale ...

Basket - il quadrangolare di Verona seconda tappa di avvicinamento per l’Italia in vista dei Mondiali di Cina : Da giovedì a sabato andrà in scena la Verona Basketball Cup, secondo torneo di preparazione della nazionale azzurra in vista dei Mondiali che inizieranno il prossimo 31 agosto in Cina. La manifestazione è organizzata da Master Group Sport, advisor della federBasket, e si giocherà al PalaOlimpia di Verona: sarà un quadrangolare a cui parteciperanno Italia, Senegal, Russia e Venezuela. Le partite degli azzurri si giocheranno tutte alle 20,30: ...