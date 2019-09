Cripta Mussolini | Confcommercio spinge per la riapertura | La storia non si può

Alessandra Mussolini : Riapriremo la Cripta del Duce. L'Anpi è meglio che stia zitta : La Mussolini: "Una volta riaperta, nella cripta non ci sarà la possibilità di fare filmati, ci sarà un servizio di vigilanza, sarà tutto in regola". "Abbiamo fatto queste riunioni ripetute, è stato anche un momento per riflettere dopo tutto quello che era successo a Predappio. Non nego che il cambio di amministrazione è stato un momento importante perché l'ultimo sindaco aveva fatto un disastro. C'era stato quel comizio terribile ...

Benito Mussolini - riapre al pubblico la Cripta di Predappio. Il sindaco : "Aumenta l'indotto del circondario" : Potrebbe riaprire al pubblico il sacrario di Benito Mussolini. Il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini, ha incontrato per la prima volta il nuovo sindaco di Predappio, Roberto Canali, con cui - come ricorda Adnkronos - ha intrattenuto un "lungo e cordiale" dialogo. "Una decisione – rilev

Predappio - riapertura della Cripta del Duce. Incontro tra pronipote di Mussolini e sindaco : “Il turismo ne gioverebbe” : “Il turismo ne gioverebbe”. Così il sindaco di Predappio, Roberto Canali, ha commentato la possibilità di riaprire in modo permanete alle visite la cripta di Mussolini, annunciata dopo un Incontro con Caio Giulio Cesare, il pronipote del Duce. Visitare la tomba era possibile fino a poco meno di due anni fa. “Salvaguardare il rispetto del luogo di culto e la volontà di tante persone di visitare la tomba”, ha commentato ...

Riapre la Cripta di Mussolini a Predappio : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Potrebbe riaprire al pubblico in pianta stabile il sacrario di Benito Mussolini. Il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini, oggi ha infatti incontrato per la prima volta il nuovo sindaco di Predappio Roberto Canali. E al centro della chiacchierata, dai toni “cordiali e informali” sottolineano all’Adnkronos entrambe le parti, c’è stata proprio la prospettiva di riaprire al ...

Riapre la Cripta di Mussolini a Predappio - sindaco : “Sempre aperta - incentiva il turismo” : La città di Predatorio e la famiglia Mussolini sono fermamente intenzionati a riaprire permanentemente al pubblico la cripta che ospita la tomba del capo del fascismo. Parlando dell'apertura straordinaria di domenica per l'anniversario della nascita del Duce, lo hanno confermato il sindaco e alcuni esponenti della famiglia.Continua a leggere

Riapre la Cripta di Mussolini a Predappio - il sindaco : "Auspico sia permanente" : Benito Mussolini per l'economia di Predappio "è un volano. Auspico che l'apertura della cripta, in futuro, sia permanente in modo da incentivare il turismo. Ormai qui, a parte le ricorrenze, sono rimasti solo i predappiesi": così il sindaco del paese nativo del Duce, Roberto Canali, ha commentato all'Agi la riapertura, prevista per la giornata di domenica prossima, della cripta Mussolini, dove si trova la tomba di Benito e dei suoi familiari nel ...

Predappio. La Cripta Mussolini sarà riaperta domenica prossima : L’iniziativa come sempre è destinata a fare discutere. Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del Duce, ha annunciato con un messaggio