Best FIFA Awards | i migliori allenatori e calciatori | la lista dei finalisti

Fuori dal “Best FIFA Men’s Player” - niente bonus per Neymar : È stata annunciata la rosa dei candidati per “The Best FIFA Men’s Player”, un elenco di 10 giocatori tra i quali sarà votato il miglior calciatore della stagione. Fuori dalla lista il brasiliano Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, che a causa di questa assenza non farà scattare una clausola che gli avrebbe permesso di far […] L'articolo Fuori dal “Best FIFA Men’s Player”, niente bonus per Neymar è stato realizzato da Calcio e ...

Calcio femminile - la CT Milena Bertolini candidata al “Best FIFA Awards” : Dopo l’ottimo campionato del mondo di Calcio femminile di Francia nel quale ha condotto l’Italia fino ai quarti di finale, proseguono gli attestati per la nostra CT Milena Bertolini. La 53enne nativa di Correggio, infatti, è stata inserita nella lista dei 10 allenatori di una squadra femminile in lizza per aggiudicarsi l’ambito “The Best FIFA Football Awards 2019” che verrà assegnato nella giornata del 23 settembre ...

Calcio - Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt nella lista dei dieci candidati al Best FIFA Player 2019 : La FIFA ha comunicato nel pomeriggio odierno la lista dei dieci giocatori in lizza per il premio Best FIFA Player 2019, dedicato a colui che si è maggiormente distinto nel corso dell’ultima stagione calcistica, la cui cerimonia si svolgerà il 23 settembre durante il Gala in programma alla Scala di Milano. Nonostante l’assenza dei giocatori italiani, diventata purtroppo un’abitudine nelle ultime edizioni, la Serie A sarà ...

Ronaldo - Messi - Salah - Mbappé (e De Ligt) tra i dieci candidati al Best FIFA Player : Ci sono tutti o quasi tutti i migliori tra i dieci candidati al Best Fifa Player che sarà consegnato il prossimo 23 settembre alla Scala di Milano. La Juventus può vantare due giocatori: Cristiano Ronaldo e il neoacquisto De Ligt. Tra i dieci c’è anche l’altro gioiellino Ajax che ora è al Barcellona: De Jong. Il Liverpool, campione d’Europa, fa la parte del leone con tre calciatori: Salah, Manè e Van Dijk. Manca Alisson. ...

Best FIFA Awards 2019 – Nessun italiano nella top 10 degli allenatori - a salvare l’Italia ci pensa Milena Bertolini : Milena Bertolini porta in alto l’Italia ai Best Fifa Awards 2019: l’allenatrice azzurra candidata ad un ambito premio Sono stati ufficializzati oggi i nomi dei candidati ai premi dei Best Fifa Awards 2019. Per quanto riguarda c’è una nota dolente che ha a che fare con gli allenatori: Nessun nome azzurro infatti nella lista dei candidati alla vittoria del trofeo. Nonostante la vittoria in Europa League, Sarri non spicca ...

“The Best FIFA Football Awards” - i candidati : non ci sono italiani : “The Best Fifa Football Awards” premierà i migliori allenatori della stagione 2018-2019. 10 i candidati, non c’è nessun italiano. Tra questi figurano il tedesco Jurgen Klopp, vincitore della Champions League con il suo Liverpool, Marcelo Gallardo vincitore della Coppa Libertadores con il River Plate, Ricardo Gareca che ha guidato in finale di Coppa America il Perù, lo spagnolo Pep Guardiola vincitore di Premier League, Fa ...