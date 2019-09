Anticipazioni Uomini e Donne | è subito Tina Cipollari show con la difesa di Katia Fanelli

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) La stagione 2019-20 disi è aperta ufficialmente lo scorso 29 agosto, con la prima registrazione dedicata al Trono Classico. Insieme alla presentazione dei nuovi tronisti, tre dei quali già noti ai telespettatori di Canale 5, erano presenti in studio anche due ex coppie di Temptation Island.e Vittorio Collina, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni hanno aggiornato Maria De Filippi in merito agli sviluppi delle ultime settimane e, come era facile immaginare, non sono mancate le sorprese. I due ex fidanzati, infatti, hanno confermato la frequentazione con due ex tentatrici e soprattutto le parole di Vittorio hanno visibilmente colpito la fotonica. Dal loro confronto non è rimasta esclusache ha preso le difese della, uscendo furiosa dallo studio, dopo una evidente frecciaalla single Vanessa....

MastrotekPino : Uomini e Donne news, Francesco Monte e Isabella De Candia: nozze segrete in California? - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni: novità e retroscena su Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio - Notiziedi_it : Anticipazioni Uomini e Donne, prima puntata trono over: tantissimi scontri in studio -