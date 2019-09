Addio alla nonna di Gigi e Bella Hadid

"Sempre con noi" - l'Addio di Gigi e Bella Hadid alla nonna - : Ludovica Marchese La scomparsa della nonna di Gigi e Bella Hadid ha lasciato un grande vuoto tra i membri della famosissima famiglia che, di tutta risposta, hanno voluto ricordarla su Instagram con dei post strappalacrime Sabato 31 agosto 2019 è morta la nonna di Gigi Hadid e Bella Hadid, top model di fama internazionale. La donna, Ans van den Herik, aveva 78 anni e purtroppo, ha dovuto mollare di fronte alla sua battaglia contro il ...

Dramma Luis Enrique - Addio alla figlia di 9 anni : Dramma Luis Enrique, addio alla figlia di 9 anniDramma Luis Enrique, addio alla figlia di 9 anniDramma Luis Enrique, addio alla figlia di 9 anniDramma Luis Enrique, addio alla figlia di 9 anniDramma Luis Enrique, addio alla figlia di 9 anniDramma Luis Enrique, addio alla figlia di 9 anniDramma Luis Enrique, addio alla figlia di 9 anniIl mondo del calcio, e non solo, si stringe intorno a Luis Enrique. L’allenatore spagnolo piange la figlia Xana, ...

Colombia - Farc "ritorno alle armi"/ Lotta armata e terrorismo - Addio alla pace : La Farc torna alla guerra armata. Dopo neanche tre anni dagli accordi di pace, l'organizzazione marxista annuncia una nuova scesa in guerra

Jessi Combs - Addio alla donna più veloce del mondo : Il mondo dei motori piange la donna più veloce del mondo. Jessi Combs, pilota e volto della TV americana, è deceduta a 39 anni nel tentativo di battere un record di velocità su quattro ruote da lei stessa stabilito qualche anno fa raggiungendo una velocità su terra di 767 km/h. Lincidente fatale, a bordo di una jet-car, è avvenuto nellAlvord Desert, nellOregon.

Pd - la parabola di Calenda : dalla tessera dopo il ko del 4 marzo all’Addio nel giorno del nuovo governo. “Mai col M5s - faccio il mio partito” : Era stato uomo ricercato e corteggiato da Matteo Renzi, buono per tanti ruoli. Prima confermato come viceministro, poi spedito in Europa tra le proteste per la scelta di un politico in ruolo solitamente destinato a un diplomatico. Quindi il rientro a Roma, rapido, appena due mesi dopo, voluto come ministro dello Sviluppo Economico ancora dall’allora premier e senatore di Rignano. Nelle sue mani dossier scottanti, gestiti anche sotto il ...

Il falso Addio di Rocco Hunt alla musica - il rapper risponde : “Non era marketing” : Ancora su quel finto addio di Rocco Hunt alla musica e ancora su quanto è accaduto dopo, Rolling Stone ha scelto di intervistare il rapper di Salerno mentre si trova a Milano per l'instore tour con il quale sta presentando Libertà, il disco in uscita il 30 agosto. È ormai noto a tutti ciò che accadde sui suoi canali social a luglio: Rocco aveva annunciato di voler mollare tutto: Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare ...

L’Inter dice Addio all’inno “Amala” : dalla stagione 2019-20 una nuova colonna sonora per i nerazzurri : L’Inter saluta il famoso inno “Amala”: allo Stadio risuonerà una nuova colonna sonora nerazzurra La prima giornata del campionato di Serie A ha regalato emozioni fortissime, gioie, dolori e puro spettacolo. Ieri è scesa in campo anche l’Inter, attesissima al debutto dopo l’arrivo di Antonio Conte: i nerazzurri si sono imposti 4-0 sul Lecce regalando così una prima gioia a tutti i loro tifosi. Gli spettatori ...

Morto Massimo Mattioli - Addio a 75 anni alla leggenda del fumetto italiano che ispirò Matt Groening : addio a Massimo Mattioli, leggenda del mondo del fumetto italiano. Creatore di personaggi culto del disegno, prese parte alle maggiori riviste italiane e dell'underground fine anni Settanta. Fondò "Cannibale" con Stefano Tamburini, nel cui gruppo entrarono a far parte Andrea Pazienza, Filippo Scozzari e Tanino Liberatore.Continua a leggere

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso perseguito dalla sfortuna - brutta caduta e Addio Mondiale : La Ducati entrava nel GP di Gran Bretagna già consapevole che le caratteristiche del tracciato di Silverstone non fossero le migliori per mettere in evidenza il potenziale del proprio progetto e che il fine settimana sarebbe potuto essere in salita nei confronti della più costante Honda di Marc Marquez. Le prove libere non sono andate nel migliore dei modi, con Andrea Dovizioso che ha mancato l’accesso diretto alla Q2 dopo una brutta ...

Addio alla piccola Chloe : la bimba di 15 mesi di Casoria non ce l'ha fatta : La piccola Chloe non ce l'ha fatta. Il suo cuoricino ha smesso di battere nel pomeriggio, dopo una giornata molto complessa dal punto di vista clinico poiché le difficoltà...

Katelyn Ohashi/ Video - Addio alla ginnastica con una esibizione da 10 : Katelyn Ohashi: il Video dell'ultima esibizione, addio alla ginnastica dell'americana che ha emozionato il mondo pur senza ottenere vittorie agonistiche.

Addio a Carlo Delle Piane - l’attore dalla carriera lunga 110 film : Carlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeÈ morto a Roma all’età di 83 anni Carlo Delle Piane, come ha fatto sapere la moglie Anna Crispino, da sempre al suo fianco. L’attore romano aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera. Con 110 film all’attivo. Ha diviso il set, tra gli altri, con Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e Pupi Avati, che l’ha diretto in più di dieci ...

VIDEO Johann Zarco sul suo Addio alla KTM : “Mi sono tolto un peso - spero di restare in MotoGP” : Johan Zarco ha deciso di abbandonare la KTM al termine di questo anno e dunque di non onorare il contratto che lo voleva in sella al mezzo austriaco anche per la prossima stagione. Il francese sembra essere in chiara difficoltà psicologica e i risultati estremamente deludenti raccolti fino a questo momento lo hanno convinto a mollare la presa: “Questa scelta è stata difficile. Non sono molto sereno dentro di me, dovevo prendere una scelta ...

L’Addio di Luciana Littizzetto alla sua cagnolina : “Non ci sei più. E nemmeno io” : Luciana Littizzetto piange su Instagram la morte di Gigia, la sua amata cagnolina, salvata dalla strada qualche anno fa. Con un post straziante la conduttrice ha detto addio alla sua amica a quattro zampe, commuovendo tutti. La comica ha postato una foto dolcissima in cui stringe fra le braccia la volpina, baciandola. “Non ci sei più. E nemmeno io. #gigiatesoromio” ha scritto, raccontando in poche parole tutto il suo dolore. Buffa e ...