Spoiler U&D | la Cipollari difende Katia | ' Quelle che parlano non fanno mai nulla'

U&D over - Spoiler : Gemma ha due nuovi corteggiatori e litiga con Barbara e Tina : La registrazione del trono over di Uomini e Donne è avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 30 agosto. Il programma di Maria De Filippi, anche quest'anno, vedrà la presenza di Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Barbara De Santi e molti altri veterani del programma. Il ritorno di Gemma Galgani e l'eterno conflitto con Tina A Uomini e Donne, anche quest'anno, non mancherà Gemma Galgani, protagonista storica e indiscussa del parterre ...

U&D Spoiler : Massimo è fidanzato con Sonia - Ilaria si sfoga su Ig : 'La verità trionfa' : Dopo mesi dalle registrazioni di Temptation Island, Massimo e Ilaria si sono incontrati a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, e hanno avuto uno scontro in studio. Ilaria e Massimo da Maria De Filippi Nel corso della puntata del programma di Maria De Filippi, Massimo ha raccontato di aver trascorso le sue vacanze estive da single in Sardegna, accompagnato da Arcangelo, Vittorio e alcune single del programma di Bisciglia. Tra questi ...

U&D Spoiler - Angela Nasti a Witty Tv : 'La storia con Alessio per me non è mai iniziata' : Venerdì 26 luglio, su Witty Tv, saranno pubblicate le interviste esclusive che hanno rilasciato i 4 protagonisti di Uomini e Donne che si sono detti addio poco tempo dopo la scelta. Se Giulia Cavaglià ha confermato che è il presunto tradimento di Manuel Galiano è il motivo della loro rottura, Angela Nasti ha ammesso che per lei la relazione con Alessio Campoli non è mai davvero iniziata. Angela e Alessio si confessano dopo la rottura È una ...