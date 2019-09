Spedizione nel bar | negoziante aggredito in centro da 3 stranieri

Mafia foggiana - il figlio del boss assenteista e la Spedizione punitiva del papà nell’ufficio del dirigente pubblico : “Non dargli più fastidio” : Sono le 11 del 9 aprile 2006. In corso del Mezzogiorno a Foggia è una tranquilla giornata di lavoro per tutti i dipendenti della Amica, la società comunale che si occupa della pulizia delle strade. Gli operatori ecologici vanno e vengono dalla sede, i dirigenti firmano documenti e tengono riunioni negli uffici. Anche Ennio Corsico è nella sua stanza al primo piano del civico 9 di quel vialone che porta dritti in centro. È un distinto funzionario ...