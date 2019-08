Zingaretti con svolta 15 miliardi di risparmi

Incontro Conte-Zingaretti-Di Maio per sì o no definitivo a Governo. Premier incaricato da Mattarella : E' stato concordato un Incontro entro domani sera fra il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico M5s Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti per dire la parola definitiva delle due forze politiche sulla nascita del Governo Conte bis. Il Premier incaricato, dopo l'Incontro con le delegazioni M5s e Pd, ha lasciato palazzo Chigi e dedicherà le prossime ore a chiudere sul programma del suo nuovo Governo. ...

Conte da Mattarella - poi vede M5s e Pd. Verso un incontro Di Maio-Zingaretti : Il capogruppo Dem al Senato Marcucci: abbiamo fatto passi avanti, ora Conte porti al Colle una squadra di qualità

M5s e Pd da Conte - "passi avanti per il programma" | Di Maio riunisce i big - entro domani l'incontro con Zingaretti : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Bruno Vespa : così Nicola Zingaretti ha tradito Matteo Salvini e stretto il patto di sistema con Luigi Di Maio : "L'8 agosto, giorno di apertura della crisi di governo, Nicola Zingaretti confermò in assoluta buona fede che il Pd era favorevole alle elezioni. Lo diceva da mesi e questo ha convinto Salvini a rompere il patto con Di Maio". Bruno Vespa, nel suo editoriale su Il Giorno, rivela il retroscena clamoro

Conte vede Mattarella - poi vertice con M5s e Pd. Incontro Di Maio-Zingaretti a breve : Fonti parlamentari avevano ipotizzati un passo indietro del premier dopo le ultime tensioni tra dem e grillini

Zingaretti : con svolta risparmi 15 mld : 12.09 Con un post su Facebook, il segretario del Pd Zingaretti sottolinea le opportunità di un governo di svolta. "L'apertura di una nuova possibile fase politica e di governo già ci ha fatto guadagnare 600mln di euro. In prospettiva potrebbero essere fino a 15 mld. Euro che tornano alle famiglie e alle imprese italiane.Ecco perché continuiamo a chiedere una stagione nuova e un governo di svolta. Per un'Italia che scommette sul lavoro, ...

I dubbi di Zingaretti : «Forse Di Maio ha accordo post elettorale con la Lega» : Il Pd oscilla tra l'apertura a Di Maio vicepremier (in coppia con un dem) a impossibile «fidarci». In mezzo c'è ancora una volta il segretario Nicola Zingaretti che ieri ha...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - slitta l'incontro con Conte : qui si mette male. Asse in bilico : Luigi Di Maio ha irritato il Pd. Dopo il mancato incontro (per volontà di Zingaretti) con Luigi Di Maio, è slittato anche l'appuntamento tra le due delegazioni a Palazzo Chigi. M5S e Pd, infatti, avrebbero dovuto vedere di nuovo il premier incaricato Giuseppe Conte per le 9.30. Confronto però slitta

Zingaretti : “Sono vincolato da un impegno con il Colle - ma Di Maio non tiri la corda” : Il sospetto Dem: i grillini vogliono far saltare tutto per ottenere una scissione e andare al voto con Salvini

Zingaretti annulla incontro con Di Maio - Conte media ed invita alla calma : Nella giornata di questo venerdì 30 agosto si sono complicate le trattative per la formazione del nuovo esecutivo "giallo-rosso". Nel pomeriggio infatti la situazione si è intricata dopo le parole di Luigi Di Maio che hanno causato delle tensioni tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. Proprio per tale motivo è saltato un incontro tra Zingaretti e Di Maio. In serata però il premier Conte è riuscito a domare i contrasti e ha ...

Pd-M5s - con il governo giallorosso arriva la supertassa : Zingaretti e Di Maio d'accordo a unire Imu e Tasi : Sul fisco il governo giallorosso non professa quella discontinuità che tanto ha conclamato. M5s e Pd ripartono dall'eredità lasciata dall'esecutivo precedente: accorpamento di Imu e Tasi, rafforzamento del fisco telematico, e cioè fatturazione elettronica, corrispettivi e dichiarazioni precompilate,

Di Maio : «O le nostre proposte o si va al voto» Domani vertice Conte-M5S-Pd | I 20 punti Zingaretti : «Adesso basta ultimatum» : Di Maio presenta i suoi punti «imprescindibili». Orlando (Pd): «Incomprensibile». Delrio: «Ultimatum inaccettabili». M5S: «Ci atterremo alle decisioni di Rousseau: non abbiamo cambiato idee, vogliamo cambiare il Paese»

Zingaretti : "Basta con ultimatum inaccettabili"<br> Di Maio : "Sono 20 punti da rispettare" : Le parole di Luigi Di Maio subito dopo l'incontro di oggi con Giuseppe Conte hanno scatenato varie reazioni, tra le più accese quelle dei dem Andrea Orlando, che ha chiesto se il M5S abbia cambiato idea, e Maria Elena Boschi, che ha parlato di ultimatum irricevibile. A riassumere la posizione del PD c'è ovviamente il segretario Nicola Zingaretti che su Twitter ha commentato:"Patti chiari, amicizia lunga. Stiamo lavorando con serietà per dare ...

Roma, 30 ago. (AdnKronos) – Nicola Zingaretti ha annullato, a quanto si apprende, un incontro con Luigi Di Maio che era stato concordato per le 15 di oggi dopo aver ascoltato le dichiarazioni del capo politico M5S al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.