VIDEO Anthoine Hubert | GP Belgio 2019 | terribile incidente | schianto contro le barriere e

(Di sabato 31 agosto 2019) Bruttissimodurante la gara-1 del GP delvalido per il Mondiale di Formula Due.ha perso illlo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finitoleesterne, la monoposto è rimbalzata via dallenella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno sfrontale con la macchina di: la Arden si è spacca in due mentre l’auto di Correa si è ribaltata. Immediata bandiera rosa, l’è stato brutale e si spera che non ci siano tragiche conseguenze. Di seguito ildeltrae Correa nella gara-1 del GP deldi Formula Due. AGGIORNAMENTO PurtroppoHuber ci ha lasciati.-CORREA GPFORMULA DUE: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

SkySportF1 : Morto il pilota Anthoine Hubert Il francese coinvolto in un incidente in Gara-1 ? - 78Andreapinna : RT @Gazzetta_it: VIDEO 22 anni e tanti sogni: ecco chi era Anthoine Hubert - Gabeluca85 : RT @Gazzetta_it: VIDEO 22 anni e tanti sogni: ecco chi era Anthoine Hubert -