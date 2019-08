Perché non si torna a votare? I grillini prendono ancora tempo

M5S-Pd - Perché l’ultimatum di Di Maio non è sui 20 punti del programma : I venti punti dell’ultimatum di Luigi Di Maio, guardati nel merito, configurano in realtà una piattaforma che avvicina molto le parti

M5s - voto farsa su Rousseau : Giuseppe Conte vola al 60% tra gli attivisti - ecco Perché non sarà citato il Pd : "Gli iscritti hanno la prima e l'ultima parola nel Movimento". Max Bugani, uomo forte dell'Associazione Rousseau e in rotta con Luigi Di Maio, lo dice senza mezzi termini: sarà la base a dire se il governo con il Pd si farà o se si tornerà alle elezioni. Ma sarà davvero così. In realtà, rivela il Co

Giuseppe Conte - retroscena : "Perché non ha mai pronunciato la parola immigrazione". Europatto : siamo fregati : Qualcuno, tra Lega e Fratelli d'Italia, ha notato un dettaglio piuttosto inquietante nel discorso che il premier Giuseppe Conte ha pronunciato dopo aver ricevuto l'incarico dal presidente Sergio Mattarella. Non ha mai pronunciato la parola "immigrazione". "Volutamente", sottolinea il Corriere della

Accessori maschili - ecco Perché il papillon non passerà mai di moda : Tra gli eleganti Accessori maschili che non passeranno mai di moda c'è senza ombra di dubbio il papillon, emblema dell'allure da gentleman. Assieme alla classica cravatta dritta, è un dettaglio imprescindibile dello stile formale, anche se rispetto alla sua diretta rivale, gode palesemente di meno popolarità: questo perché, nel corso dei decenni, il papillon è stato percepito sempre di più come un ...

Governo - Morra (M5s) a La7 : “Lega fa parte del sistema - Perché non ha voluto legge sul conflitto d’interessi?” : “Se la Lega è così antisistema come dice, perché non ha permesso di fare la legge sul conflitto d’interessi? La verità è che fa parte del sistema”. A dirlo, ospite a Omnibus su La7, il senatore del M5s, Nicola Morra. Che ha aggiunto: “Alleanze a livello locale col Pd? Non sia mai”. Video La7 L'articolo Governo, Morra (M5s) a La7: “Lega fa parte del sistema, perché non ha voluto legge sul conflitto ...

Il film di The OA non si farà - ecco Perché e cosa ne pensa Brit Marling : Lotte a suon di hashtag sui social, raccolte fondi, marketing spontaneo, flash mob, scioperi della fame… I fan di The OA le hanno provate davvero tutte per scongiurare la cancellazione della loro serie del cuore, ma a quanto pare ogni sforzo è stato vano. Netflix, infatti, ha messo la parola fine alla faccenda dichiarando che non ci sarà una terza stagione e neppure un film di The OA che aiuti a dare una conclusione alla storia. Secondo una ...

Formula 1 - Vettel e quel digiuno di vittorie : “non vinco da un anno? Vi spiego Perché non mi pesa” : Il pilota della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul digiuno di vittorie che dura ormai da un anno esatto Un anno fa Sebastian Vettel vinceva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1, si correva proprio a Spa, sede del prossimo appuntamento del calendario del Mondiale 2019. photo4/Lapresse Un digiuno inusuale per un quattro volte campione del mondo, che avrebbe potuto interrompere questa striscia se solo non fosse stato ...

Nella crisi più pazza del mondo nessuno pensa alle donne. Sarà Perché non ce ne sono? : Nella crisi più pazza del mondo salta agli occhi la totale assenza della componente femminile. Lo faceva osservare – con una punta di politicamente corretto – Enrico Mentana Nella sua maratona del 27 agosto. Ma se non ci si limita alle dichiarazioni di sentimento, proprie di un buonismo a costo zero; se non si imbocca la tesi cospirativa, che tutti assolve condannando tutti, pronta ad attribuire la sola responsabilità al ...

Matteo Salvini - la risposta a Conte : "Per loro prima le poltrone - per noi...". Perché non avrà vita lunga : Non sta zitto, Matteo Salvini, e in tv e via social risponde idealmente a Giuseppe Conte. Il premier incaricato annuncia dal Quirinale di aver accettato con riserva l'incarico conferitogli da Sergio Mattarella e quasi Contemporaneamente, su Twitter, il leader della Lega rilancia il proprio intervent

Kim Rossi Stuart - il nipote è in carcere : “In cella Perché non c’è posto in Rems - così diventa pazzo davvero” : È in cella ma dovrebbe stare in una struttura di cura visto che è affetto da bipolarismo e, secondo la relazione psichiatrica, è “inadatto al regime carcerario”. Ma i posti nelle Rems – le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi per legge – scarseggiano e in attesa che se ne liberi uno deve restare dietro le sbarre di Rebibbia, con il “rischio che diventi pazzo davvero”. È quanto accade a Giacomo ...

24enne ha scoperto che non può dormire perchè se di addormenta muore : Una donna di 24 anni soffre di una rara malattia. Lei si chiama Emma Chell e non può addormentarsi improvvisamente perché potrebbe morire. I medici hanno riscontrato alla ragazza un raro problema neurologico, si dimentica di respirare durante il sonno. Nel Regno Unito, dove vive la ragazza, sono solo 30 le persone che soffrono di ipoventilazione centrale. Emma non può all’improvviso addormentarsi sul divano o in viaggio sul treno, ...

Un misterioso aereo spaziale dell’aeronautica Usa sta girando sopra le nostre teste da quasi due anni e non sappiamo Perché : (foto: Us Air Force) Si chiama X-37B ed è un aereo spaziale (o spazioplano), senza pilota e a energia solare, della United States Air Force che sta orbitando attorno alla Terra da ben 720 giorni. Battendo così il (proprio) record di 717 giorni, 20 ore e 42 minuti di volo della precedente missione Orbital Test Vehicle 4 (Otv-4). Tuttavia lo scopo di questo velivolo è ancora avvolto nel mistero: infatti, dal giorno del lancio, avvenuto il 7 ...

Pizzarotti spiega al Pd Perché del grillismo non ci si può fidare : Roma. Lui che li conosce bene, assicura che “no, il Pd non ha capito affatto con chi ha a che fare. Dicono che sono cambiati, provano a mostrarsi più responsabili, ora: ma il M5s è sempre lo stesso. E’ gente capace di nulla e disposto a tutto”. Federico Pizzarotti parla con tono deciso, anche se un

Usa - la campagna elettorale infinita : ecco Perché a Trump del G7 non gliene frega niente : La guerra dei dazi con la Cina, l?ipotesi di rientro della Russia, le tensioni nucleari con l?Iran, l?Amazzonia di fuoco del Brasile, l?altalena tra diplomazia e conflitto con...