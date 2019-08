Leclerc domina le qualifiche e conquista la pole in Belgio | Vettel secondo

F1 - risultato FP3 GP Belgio 2019 : è ancora grande Ferrari. Leclerc domina la mattinata mentre Hamilton finisce a muro : Ennesima grande dimostrazione di forza della Ferrari che continuano a dominare questa prima parte di weekend trovando un altro uno-due anche nelle terze prove libere del GP del Belgio 2019 di F1. Il miglior tempo lo ha fatto registrare nuovamente Charles Leclerc, in grado di stampare un 1:44.206 che lo proietta a tutti gli effetti come favorito principale per il pomeriggio, per lo meno per quanto si è visto fino a qui; seconda posizione per il ...

F1 - risultato FP2 GP Belgio 2019 : un impressionante Leclerc domina le FP2 davanti a Vettel - Mercedes le più competitive sul passo gara : Si conclude nel migliore dei modi per la Ferrari questa intensa prima giornata di prove a Spa Francorchamps dove si sta svolgendo il GP del Belgio 2019 di F1. Dopo la doppietta della mattinata le Rosse sono riuscite ad imporsi in coppia anche in questo secondo turno, con in particolare Charles Leclerc che ha distrutto la concorrenza rifilando oltre sei decimi al compagno di squadra Sebastian Vettel e quasi un secondo a seguire alle due Frecce ...

