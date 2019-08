Gearbox | annunciato il lancio di Astroneer per PS4

Fonte : eurogamer

Software è felice di annunciare il lancio di Astroneer anche per PlayStation 4. Come possiamo vedere, infatti, il titolo è stato già pubblicato per la console made in Microsoft, Xbox One, e anche su PC. Adesso, dunque, è stato confermato l'arrivo del gioco su PlayStation 4 a partire dal 15 novembre 2019. Vale la pena segnalare come la versione PS4 del gioco includerà anche l'aggiornamento Explorer, assieme ad una serie di oggetti inediti.

