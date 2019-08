Crotone | è tempo di cessioni | società vigile sul mercato | possono partire Petris e Cuomo

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Tornerà in campo nella giornata di oggi, sabato 31 agosto alle ore 18:00 ildi Giovanni Stroppa impegnato nell'insidiosa sfida della seconda giornata di Serbe B in casa dello Spezia. La formazione rossoblu, reduce da un pareggio a reti bianche (0-0) nel debutto stagionale interno contro il Cosenza è chiamata portare a casa la prima vittoria stagionale contro un'avversaria da non sottovalutare. In casa calabrese le attenzioni risultano però rivolte ancora alestivo che si concluderà nella giornata di lunedì 2 settembre alle ore 22:00. Lo staff dirigenziale è impegnato a piene mani nelle operazioni in uscita, dopo gli acquisti effettuati negli ultimi giorni come Maxi Lopez e Luca Marrone. Diversi sono gli elementi che potrebbero lasciare la squadra nelle prossime ore, con la possibilità di un'acquisto dell'ultimo minuto in chiusura di....

