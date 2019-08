Conte | “Con Icardi tutto è stato fatto nella maniera più corretta possibile”

Il “Conte 2” in Europa : Bruxelles. Concorrenza? Commercio? Affari economici? Agricoltura? Nel momento in cui Ursula von der Leyen si è messa a comporre il puzzle della sua Commissione, il Movimento 5 stelle e il Partito democratico devono affrettarsi a trovare il nome della persona da inviare come commissario, chiarendosi

Governo - LeU dopo l’incontro con Conte : “Confronto positivo - disponibili a entrare in questa maggioranza” : “Abbiamo confermato la nostra disponibilità a partecipare al tavolo programmatico e se ci saranno le condizioni anche a questa maggioranza“. Lo ha detto Federico Fornaro di Liberi e Uguali al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, LeU dopo l’incontro con Conte: “Confronto positivo, disponibili a entrare in questa maggioranza” proviene da Il Fatto ...

Vuelta a Espana 2019 - Dylan Teuns : “Contento della maglia rossa - sapevo di potercela fare” : Dylan Teuns è la nuova maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019, il belga è entrato nella fuga iniziale ed è riuscito a chiudere la sesta tappa in seconda posizione alle spalle di Herrada balzando così in testa alla classifica generale. Un risultato di lusso per l’alfiere della Bahrain-Merida che cercherà di conservare il simbolo del primato il più a lungo possibile. Queste le dichiarazioni che Dylan Teuns ha rilasciato al termine della ...

Conte accetta con riserva l’incarico di Mattarella : non sarà un governo “contro”. Subito i colloqui con i partiti : Il premier vede Fico, poi inConterà i gruppi parlamentari. Avrà tempo fino a lunedì per mettere a punto la squadra di ministri con M5S e Pd: «Dobbiamo recuperare il tempo perduto»

Conte accetta con riserva l’incarico di Mattarella : non sarà un governo “contro” : Il premier avrà tempo fino a lunedì per mettere a punto la squadra di ministri con M5S e Pd: «Dobbiamo recuperare il tempo perduto»

Governo - l’annuncio del portavoce del Colle : “Conte convocato giovedì mattina alle 9.30” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte giovedì mattina alle 9.30. E’ quanto scritto in una breve nota letta dal portavoce del presidente della Repubblica Giovanni Grasso. L'articolo Governo, l’annuncio del portavoce del Colle: “Conte convocato giovedì mattina alle 9.30” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bologna - le prime parole di Medel : “Contento di tornare in Italia. Su Mihajlovic…” : “Sono molto contento di tornare in Italia, penso di fare bene al Bologna. Sono stato in Turchia due anni, è un campionato competitivo di quanto mi aspettassi”. Queste le parole di Gary Medel a Sky Sport, il centrocampista cileno ritorna in Serie A. Accolto all’aeroporto dal club manager Marco Di Vaio, il ‘Pitbull’, ritroverà in rossoblu Palacio, definito “un amico, un grande giocatore oltre che una ...

Crisi di governo - Salvini : “Conte poteva dirci in anticipo che M5s era costola del Pd” : “Bastava che Conte o qualcun altro ci dicessero prima che il Movimento 5 stelle era una costola del Pd, della sinistra. Ne avremmo tratto le conseguenze, senza rancore”. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, è Matteo Salvini. L’incontro coi giornalisti è stato fissato un’ora prima del vertice tra Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Conte poteva dirci in ...

Crisi di governo - Delrio : “Coi veti non si va avanti”. Bugani (M5s) : “Conte fondamentale” : “Coi veti e gli ultimatum non si può lavorare seriamente”. A dirlo, il capogruppo del Partito democratico, Graziano Delrio,impegnato in questi giorni nella trattativa tra il Pd e il Movimento 5 stelle per la formazione di un governo di legislatura. “Giuseppe Conte resta fondamentale, per ogni ragionamento si parta da lì” è il commento di Max Bugani, consigliere di Luigi Di Maio e membro del direttivo ...

Governo ultime notizie : M5S “Conte unico nome” - trattativa a rilento : Governo ultime notizie: M5S “Conte unico nome”, trattativa a rilento Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto celerità e responsabilità. L’unica maggioranza politica che sembra possa far andare avanti questa XVIII legislatura è quella composta da M5S e PD. I due leader, Di Maio e Zingaretti, hanno cominciato a parlare di temi, mostrando una certa convergenza sulla tutela dell’ambiente e l’investimento in ...

Governo - diretta – Di Maio a Zingaretti : “Conte unico nome”. Il segretario Pd fa conferenza stampa e non parla del premier : “No a rimpastone - ma faremo di tutto per trovare una soluzione” : Terzo giorno di trattative Pd-M5s e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. In mattinata, dopo che dal fronte democratico è arrivata la proposta di puntare su Roberto Fico, c’è stata una telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il capo politico 5 stelle è rimasto fermo sulla sua linea: “tutto il Movimento è leale a Giuseppe Conte, nostro unico nome”. Il ...

Crisi di governo - Morassut (Pd) : “Conte 2? Serve una svolta - non un semplice pit stop” : Il Pd dice no al Conte bis “perché per fare un nuovo governo Serve una svolta, nel programma e nei nomi, e non un semplice pit stop“. Lo ha detto Roberto Morassut, componente della segreteria del Pd, giungendo nella sede del partito, dove oggi si riuniscono i sei tavoli per definire il programma L'articolo Crisi di governo, Morassut (Pd): “Conte 2? Serve una svolta, non un semplice pit stop” proviene da Il Fatto ...

Vuelta a España 2019 - Miguel Angel Lopez : “Contento della maglia rossa - ho grandi ambizioni. Squadra fantastica” : Sabato indimenticabile per Miguel Angel Lopez che ha indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019 vincendo la cronometro a squadre con la sua Astana, Superman è stato davvero strepitoso ed è subito balzato al comando della classifica generale con sette secondi di margine su Rigoberto Uran mentre Primoz Roglic è già a 40” a causa di una scivolata. Il colombiano, tra i grandi favoriti della vigilia per il successo conclusivo, ha ...

Juventus – Dalla panchina di Dybala a Icardi - Paratici ammette : “Contenti degli attaccanti che abbiamo” : Paratici, la panchina di Dybala nella sfida tra Juventus e Parma e il ‘caso Icardi’: il commento del ds bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio della prima di campionato E’ iniziata da più di 20 minuti la prima partita del campionato 2019-20 di Serie A: ad aprire le danze è la squadra campione d’Italia in carica, la Juventus, nella casa del Parma. A pochi minuti dal fischio d’inizio, come di ...