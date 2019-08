Bitter Sweet | spoiler | l' Aslan smaschera la sua ex fidanzata grazie a Nazli

Bitter Sweet - trama del 4 settembre : l'Aslan e la Pinar trascorrono una notte di passione : La serie televisiva di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che è riuscita ad appassionare i fan italiani, proseguirà la sua messa in onda anche per la prima settimana del mese di settembre. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori potranno vedere mercoledì 4 settembre, dicono che ci sarà una scena molto attesa perché i due protagonisti Nazli Pinar e Ferit Aslan si lasceranno andare ai loro sentimenti, parlando ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Fatos confessa a Nazli di amare Tarik - Engin cotto di Manami : Torna lo spazio dedicato alle notizie riguardanti Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv diretta da Çagri Bayrak, andata in onda per la prima volta il 4 luglio 2017 in Turchia. Le anticipazioni delle puntate di settembre svelano che Fatos capirà finalmente di provare qualcosa di più che di una semplice amicizia per l'autista Tarik. Dall'altro canto, il suo ex fidanzato Engin si avvicinerà pericolosamente a Manami, la socia di Nazli ...

Bitter Sweet trame dal 2 al 6 settembre 2019 : doppio ricatto per Hakan : Le anticipazioni della soap turca per la prima settimana di settembre rivelano che Hakan, ricattato da Demet, non sarà da meno: userà il video di Asuman per minacciare Nazli...

Bitter Sweet verso la conclusione ma Can Yaman potrebbe tornare nel 2020 con Erkenci Kus : La soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore ha riscosso un grande successo tra il pubblico italiano. I fan, però, tra poco dovranno prepararsi a dire addio alla Serie Tv, poiché entro il 13 settembre dovrebbe andare in onda l'ultima puntata. Il finale sarà indubbiamente nel segno del trionfo dell'amore tra i due protagonisti Ferit Aslan (Can Yaman) e Nazli Pinar (Ozge Gurel). Dolunay finirà qui perché non è mai stata girata una seconda ...

Bitter Sweet - anticipazioni dal 2 al 6 settembre : Asuman ci ricasca - Nazli in pericolo : Bitter Sweet, anticipazioni settimanali dal 2 al 6 settembre: arriva la madre di Ferit Le anticipazioni di Bitter Sweet dal 2 al 6 settembre ruotano tutte attorno al legame ritrovato tra Nazli e Ferit, che comunque saranno tenuti sott’osservazione da Pelin; sul ricatto di Demet ad Hakan che nel frattempo ricatterà nuovamente Asuman; infine all’irruzione […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni dal 2 al 6 settembre: Asuman ci ...

Bitter Sweet - trame : Leman accusa l'Onder di aver provocato la rottura tra Ferit e Nazli : A breve la serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore non farà più parte della programmazione Mediaset. Con precisione le vicende di tutti i personaggi di questa soap, la cui versione originale ha il titolo Dolunay, si concluderanno il 13 settembre 2019. Le anticipazioni degli appuntamenti finali rivelano che Ferit Aslan e Nazli Pinar si allontaneranno per colpa di Hakan Onder. L’architetto e la cuoca finiranno in tribunale per ...

Bitter Sweet trama al 3 settembre : la chef e il marito lontani da Istanbul - l'Onder ricattato : Tra poche settimane, il pubblico italiano con immenso dispiacere dovrà fare a meno delle travolgenti vicende di Ferit Aslan e Nazli Pinar, protagonisti della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, poiché termineranno con un finale ricco di sorprese. Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 martedì 3 settembre 2019, raccontano che mentre Hakan Onder sbaglierà a credere di avere tutto sotto controllo, poiché sua moglie Demet lo ...

Bitter Sweet - spoiler episodio 2 settembre : Nazli lascia Istanbul - Asuman in pericolo : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv che ogni giorno è seguita da quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Gli spoiler dell'episodio di lunedì 2 settembre, trasmesso dalle ore 14:45 su Canale 5, si soffermano su Nazli Pinar e Asuman. Se la cuoca deciderà di lasciare Istanbul per prendersi una pausa, sua sorella accetterà di lavorare per Muzaffer, non sapendo che è un complice di Hakan ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di lunedì 2 settembre 2019 : anticipazioni puntata 65 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda lunedì 2 settembre 2019 su Canale 5: Ferit, per colpa di Pelin, arriva in ritardo all’intervista che aveva al ristorante di Nazli… Nazli litiga con Asuman in quanto si è fatta pagare il debito da Deniz. Dopo questo litigio, Nazli intende partire per qualche giorno… Asuman per restituire i soldi a Deniz accetta un lavoro da un uomo piuttosto losco ...

Bitter Sweet Chiude a Settembre : dalla Turchia grandi novità per il 2020 : La soap turca in onda su Canale 5 si avvia alla conclusione. Ma niente paura...notizie rassicuranti arrivano dalla Turchia.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 30 agosto : Tarik esce con Manami - e Fatos? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 30 agosto: il mistero della foto nel libro, Pelin è pronta per la sua ultima mossa contro Nazli?

Bitter Sweet - trame : Deniz sul punto di capire che l'Onder ha ucciso i genitori di Bulut : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet, la serie tv made in Turchia trasmessa da oltre 2 mesi sui teleschermi di Canale 5 con un grandissimo successo di ascolti. Nelle puntate in onda a settembre in Italia, Asuman Pinar e Deniz Kaya saranno vicini a scoprire la verità sulla morte dei genitori di Bulut dopo aver trovato il registratore con la confessione di Hakan Onder. Bitter Sweet: Hakan ricatta la sorella di Deniz Nelle puntate ...

Bitter Sweet - spoiler : Fatos si rende conto di essere innamorata di Tarik : Le avventure di Nazli, Ferit, e di tutti gli altri protagonisti della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, mancheranno sicuramente ai telespettatori italiani, poiché tra pochi giorni ci sarà la messa in onda della puntata conclusiva. Le anticipazioni degli ultimi episodi, dicono che ci saranno tutti i presupposti per vedere nascere una nuova storia d’amore. Si tratta di Fatos, che dopo aver spezzato il cuore di Tarik dicendogli chiaramente ...

Bitter Sweet forse in prima serata il 13 settembre l'happy ending per gli Aslan : La serie rivelazione dell'estate 2019 è stata senza dubbio Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, una fiction turca del 2017 trasmessa su Canale 5, con puntate in formato soap, ogni giorno alle 14:45. La storia d'amore di Ferit e Nazli è composta da una sola stagione che dovrebbe concludersi il 13 settembre. Stando ad alcune voci provenienti dalla produzione Mediaset riportate su alcuni siti internet, sembra che Canale 5 abbia in serbo una sorpresa ...