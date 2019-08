Vuelta a España 2019 | la tappa di domani Valls-Igualada | altimetria | programma | orari e tv

Ciclismo - Rigoberto Uran in terapia intensiva : polmone perforato dopo la caduta alla Vuelta a España : Rigoberto Uran è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Barcellona. Al ciclista colombiano è stato infatti riscontrata una perforazione a un polmone, un problema molto serio anche se fortunatamente l’atleta non è in pericolo di vita. I medici, come riporta Mundo Ciclistico, stanno valutando il problema respiratorio e contemporaneamente stanno ancora prendendo in considerazione la possibilità di un intervento per ridurre ...

Vuelta a España 2019 - Davide Formolo si ritira : dolore al bacino dopo la caduta di ieri : Davide Formolo si è ritirato dalla Vuelta di Spagna, il Campione d’Italia non sarà presente al via della settima tappa in programma oggi (una frazione durissima con arrivo in salita a Mas de la Costa). ieri Roccia era rimasto coinvolto in una maxi-caduta (che ha portato al ritiro immediato di Uran e Roche), aveva stretto i denti ed era giunto al traguardo attardato di 12 minuti dai big. La serata e la nottata sono state molto difficili, ...

Fabio Aru - Vuelta a Espana 2019 : “Faccio enorme fatica - la mia situazione è peggiorata” : Fabio Aru prosegue nella sua Vuelta a Espana 2019 tra acciacchi e amaro in bocca. La inopinata caduta nel corso della crono-squadre d’apertura ha segnato in maniera indelebile il suo cammino nella corsa a tappe spagnola ma, stringendo i denti, il ciclista sardo sta comunque provando a lasciare il suo segno in gruppo. Nella tappa di ieri, per esempio, il portacolori del team UAE Emirates è stato in grado di chiudere la tappa assieme ai ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Onda-Mas de la Costa in DIRETTA : si sale ancora - Fabio Aru ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Percorso, favoriti e altimetria della settima tappa – I possibili scenari tattici della settima tappa – Il programma della settima tappa – La cronaca della sesta tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2019. Oggi vivremo un altro arrivo in salita, il terzo consecutivo, ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (30 agosto). Mas de la Costa attende i big : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della SETTIMA tappa della Vuelta DALLE ORE 12.00 (30 AGOSTO) Quella che andrà in scena quest’oggi sarà una frazione da vivere a pieno nei suoi cinque GPM e un finale da brividi. La settima tappa della Vuelta a España 2019 da Onda a Mas de la Costa misura 183,2 km. Ha un tracciato insidioso, diviso a metà. La prima parte è completamente pianeggiante, mentre la seconda è da far girare la testa con i suoi cinque ...

Vuelta a España 2019 : orario d’inizio della tappa di oggi e paesi attraversati (30 agosto). Guida tv e streaming : oggi (30 agosto) si correrà la settima tappa della Vuelta a España 2019, 183.2 Km da Onda all’Alto Mas de la Costa. Terzo arrivo in salita consecutivo pronto ad infuocare la corsa al successo della corsa a tappe iberica. Dopo 75 km pianeggianti, la strada comincerà a salire e il percorso presenterà in rapida successione tre salite, ovvero il Puerto del Marianet (3,6 km al 5,5%), il Puerto de Eslida (6 km al 4,5%) e il Puerto de Alcudia de ...

Vuelta a España 2019 in tv oggi (30 agosto) : seconda tappa Onda – Mas de la Costa. Orario d’inizio e su che canale vederla : Altro arrivo in salita in programma nella settima tappa della 74esima edizione della Vuelta a España, 183 km da Onda al temibile Mas de la Costa, ascesa di 4 km al 12,3%. Sarà la secOnda volta che la Vuelta affronterà quest’asprissima cima. La prima, infatti, fu nel 2016, quando vinse Mathias Frank grazie alla fuga e Contador, Quintana, Froome e Chaves arriverano insieme facendo registrare il record di scalata. Nel 2017, inoltre, fu ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Settima tappa Onda-Mas de la Costa in DIRETTA : orario d’inizio - canali tv - streaming e programma : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Settima tappa DELLA Vuelta DALLE ORE 12.00 (30 AGOSTO) Onda-Mas de la Costa, 183,2 km per la Settima tappa della Vuelta a España 2019; una frazione insidiosa, divisa a metà con la sua prima parte completamente pianeggiante e poi una sequenza di ben cinque GPM e un finale intenso dove potrebbe accadere l’imprevedibile. I primi 74 km risultano tremendamente facili, una bella boccata d’aria prima di ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Onda-Mas de la Costa : percorso - favoriti e altimetria. L’Alto Mas de la Costa farà malissimo : oggi (venerdì 30 agosto) si correrà la settima tappa della Vuelta a España 2019, 183,2 km da Onda a Mas de la Costa. I corridori dovranno affrontare il terzo arrivo in salita consecutivo, che sarà anche il più duro. Una frazione che potrebbe sconvolgere nuovamente la classifica generale e che sarà cruciale nella lotta per la maglia rossa. Andiamo a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della settima tappa della Vuelta a España ...

Vuelta a España 2019 - giornata difficile per Davide Formolo : cade e arriva a 12' dai big - Roccia esce di classifica : giornata nera per l’azzurro Davide Formolo (Bora-Hansgroe) nella sesta frazione della 74esima edizione della Vuelta a España. Il campione d’Italia, durante la tappa, viene coinvolto in una tramenda caduta di massa che costringerà anche al ritiro Rigoberto Uran (EF Education First) e Nicholas Roche (Team Sunweb). Riesce, al contrario dei due sopraccitata, a tornare in sella, ma il dolore delle botte è troppo forte e sull’ascesa ...

Vuelta a España 2019 - Tadej Pogacar attacca nel finale : lo sloveno si prende la leadership della UAE Emirates e sogna in grande : Settima tappa della Vuelta a España 2019, finale di gara, salita conclusiva, i big tutti assieme e un attacco inaspettato, quello del giovane Tadej Pogacar. Un allungo che non ha fatto la differenza, ma che dimostra la grande condizione fisica dello sloveno della UAE Team Emirates, colui che oramai è stato definito come il leader della formazione emiratina. Il tutto a discapito di Fabio Aru, che in questi primi sette giorni non è apparso affatto ...

Vuelta a España 2019 : pagelle sesta tappa. Herrada bravo e astuto - Teuns generoso - Brambilla bocciato : Jesus Herrada (Cofidis) si impone sull’Ares del Maestrat, nella sesta tappa della 74esima edizione della Vuelta a España, al termine di una lunga fuga in compagnia di altri 9 corridori. 2° posto per un generoso Dylan Teuns (Bahrein-Merida) che strappa la maglia roja a Miguel Angel Lopez (Astana). Nel gruppo dei big si muove Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ma il suo attacco risulta quasi inconcludente. Di seguito andiamo a dare i voti ai ...

Vuelta a Espana 2019 - Dylan Teuns : “Contento della maglia rossa - sapevo di potercela fare” : Dylan Teuns è la nuova maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019, il belga è entrato nella fuga iniziale ed è riuscito a chiudere la sesta tappa in seconda posizione alle spalle di Herrada balzando così in testa alla classifica generale. Un risultato di lusso per l’alfiere della Bahrain-Merida che cercherà di conservare il simbolo del primato il più a lungo possibile. Queste le dichiarazioni che Dylan Teuns ha rilasciato al termine della ...

Vuelta a España 2019 - Jesús Herrada : “Ho colto questa grande opportunità. Dedico la vittoria a mio fratello José” : Dopo una lunghissima fuga, un finale sofferente, e una tattica a dir poco perfetta, Jesús Herrada fa sua la sesta tappa della Vuelta a España 2019 da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat. Il ventinovenne catalano, al suo quindicesimo sigillo in carriera, il sesto stagionale, conquista così la sua prima vittoria in una grande corsa a tappe, e soprattutto in quella di casa. Un trionfo che ha il sapore della vendetta per il portacolori della ...