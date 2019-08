Traffico Roma del 30-08-2019 ore 19 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2019)scorrevole SULl’intero anello del RACCORDO ANULARE a san basilio rallentamenti per incidente in Via Tino Buazzelli al bivio con Via Romolo Valli per un altro incidente ci sono rallentamenti su Viale Palmiro Togliatti all’incrocio con Piazzale Pino Pascali IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO è in pieno svolgimento una manifestazione; POSSIBILI DISAGI in zona fino alla mezzanotte. sulla via pontina rallentamenti perda tor de cenci a via di pratica verso pomezia. per il resto ilè nella norma sulle strade della capitale, senza problematiche di rilievo. RICORDIAMO I LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA. TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 ...

